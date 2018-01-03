Итальянский тюнер построил 248-сильный хэтч FIAT 500 Cinquone Qatar

Сообщается, что представленная модель FIAT 500 Cinquone Qatar By Romeo Ferraris получила множество изменений, какими только можно было оснастить небольшой городской автомобиль.

Например, FIAT 500 Cinquone Qatar By Romeo Ferraris отличается от обычной модели значительно пересмотренным аэродинамическим обвесом с расширенными колесными арками. В аэродинамический комплект входят новые боковые «юбки», новый передний и задний бампер, задний диффузор, заднее «крыло».

Кроме этого, модернизированная машина получила спортивную выхлопную систему с двумя патрубками, расположенными по центру. Не менее интересна и техническая «начинка» автомобиля. В частности, компактный хэтч FIAT 500 Cinquone Qatar By Romeo Ferraris питается от модернизированного двигателя, мощность которого увеличили до 248 лошадиных сил.

Помимо этого, автомобиль получил более высокопроизводительные тормозные механизмы и перенастроенную подвеску с амортизаторами Bilstein. Спортивный стиль уникальной модели находит продолжение и в оформление интерьера.

Так, в салоне FIAT 500 Cinquone Qatar By Romeo Ferraris можно обнаружить эксклюзивную отделку белой кожи и бордовой алькантары. Кроме этого, поскольку модель ориентирована на страны Персидского залива, в оформление интерьера использованы золотые вставки, которые призваны подчеркнуть шик персидских шейхов.

Кроме этого, потенциальные владельцы 248-сильного FIAT 500 Cinquone Qatar By Romeo Ferraris обнаружат в салоне автомобиля специальный каркас безопасности и два гоночных шлема. Какова цена такой модели, не уточняется.

Via livecars