Полицейские могут штрафовать водителей без видеорегистраторов - МВД РК

80 процентов дорожно-патрульных инспекторов оснащены видеорегистраторами. Об этом сегодня в ходе брифинга в СЦК рассказал первый заместитель председателя Комитета административной полиции Алибек Кениспаев. Полностью снабдить полицейских специальным оборудованием планируется до конца года. В то же время сотрудники ДПС, которые видеорегистраторами не оснащены, к контролю за дорожным движением не привлекаются. Но если они заметили факт нарушения езды на дорогах, имеют право оштрафовать водителя,сообщает Zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Алибек Кениспаев, первый зам. председателя КАП МВД РК: «Если факт нарушения был, он доказан и нарушения при составлении административного протокола не было, то безусловно правонарушитель, здесь должен сработать принцип неотвратимости наказания. Правонарушитель понесет ответственность. Здесь другой вопрос неисполнение приказа внутреннего МВД по наличию и обеспечению работоспособности видеорегистратора. Здесь будет рассмотрен другой вопрос это вопрос рассмотрения дисциплинарной ответственности сотрудника полиции».

Кроме того, Кениспаев напомнил, что 28 декабря главой государства были подписаны изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Новшества направлены на гумманизацию законодательства. В частности снижены штрафы за негрубые нарушения. Например, такие как несоблюдение правил остановки или стоянки авто. Правила вступят в силу в течении десяти дней. Так же допускается остановка машин пешими патрулями.

Алибек Кениспаев, первый зам. председателя КАП МВД РК: «Есть у нас по маршрутам патрулирования точки отстоя, аварийно опасные участки, где дорожные полицейские ведут патрулирование в пешем наряде. В данном случае, если стоит автопатруль и есть пеший наряд, то в случае выявления нарушения ПДД инспектор полиции должен реагировать на это правонарушение, останавливать транспортное средство и принимать необходимые меры».