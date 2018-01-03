Range Rover SVX: первые изображения

Не так давно подразделение Special Vehicle Operations (SVO) показала широкой общественности экстремальный внедорожник Land Rover Discovery SVX и роскошную модель Range Rover SVAutobiography.

Это подтолкнуло независимых дизайнеров на создание виртуального автомобиля, который объединил обе представленные модели в одно целое. Проект «проходимца», который сочетает в себе роскошь и впечатляющие возможности на бездорожье, получил название — Range Rover SVX.

Автор опубликованных изображений экстремального роскошного внедорожника Range Rover SVX является Никита Аксенов. Независимый дизайнер из Санкт-Петербурга опубликовал своё видение новинки на популярном сайте Behance.

Теория создания цифрового проекта способной модели Range Rover SVX достаточна проста. Свободный художник взял все те решений, которые были представлены на экстремальной модели Land Rover Discovery SVX, и использовал их в оформление роскошного внедорожника Range Rover SVAutobiography.

Среди отличительных особенностей роскошного, но очень способного внедорожника Range Rover SVX стоит отметить дополнительные защитные пластины, буксировочные крюки, усиленные колёсные арки, вспомогательное освещение и многое другое.

Можно предположить, что если проект ультрапрактичного внедорожника Range Rover SVX получит «зелёный свет», этот автомобиль мог бы питаться от модернизированного 5,0-литрового двигателя V8, который способен генерировать значительно больше 500 лошадиных сил.

Отметим, что официальных анонсов от британского производителя о возможном появлении такой модели пока не было.

Via livecars