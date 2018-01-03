В ЮКО в 2017 году по программе индустриально-инновационного развития запущено 13 проектов

За 11 месяцев 2017 года в Южно-Казахстанской области в рамках программы индустриально-инновационного развития запущено 13 проектов стоимостью 9,4 млрд тенге. Так, в ТОО "Рахат-Шымкент" создан новый цех по производству вафельных трубочек. Проект стоимостью 850 млн. тенге способен производить 1700 тонн продукции в год. На заводе, где установлено южнокорейское оборудование создано 28 рабочих мест. В Отырарском районе открылся завод по переработке кукурузы "Азия Агро". Мощность проекта стоимостью 619 млн тенге составляет 5 тысяч тонн. В целях обеспечения комбикормом птицеферм, предприятие выращивает и перерабатывает кукурузу. Здесь трудятся 16 человек. Одним из проектов, запущенных в индустриальной зоне Сузакского района - предприятие ТОО "Сырлы Созак" по переработке полимерных отходов и производству труб низкого давления. Проект стоимостью 222,9 млн тенге способен производить продукцию в объёме 1 тысяча тонн. На заводе, которое поставляет продукцию на урановые предприятия, трудятся 31 человек, передает пресс-служба акима ЮКО.

Помимо этого, в городе Шымкент открылась фабрика "Рахманкулов А.П." "Белла жиһаз" мощностью 4 тысячи комплектов мебели. Стоимость проекта 506 млн.тенге, 300 млн.тенге из них предприниматель получил по программе "Дорожная карта бизнеса 2020". На производстве под брендом "Белла жиһазы" используют современные технологии. Здесь постоянной работой обеспечены 50 человек. Вместе с этим, в Казыгуртском районе начал свою работу завод "Отырабат-Курылыс" по выпуску газобетонных блоков. Проект, который реализуется на территории индустриальной зоны будет производить 12 тысяч квадратных метров газобетонных блоков. На предприятии, стоимостью 120 млн.тенге, работой обеспечены 12 человек. Наряду с тем, открылся завод ТОО "Корпорация Сити Строй", способный производить 750 тысяч тонн асфальта в год. Стоимость проекта составляет 280 млн тенге. В Ордабасинском районе компания "Борте-Милка" запустила завод по переработке молочных изделий. Стоимость проекта 900 млн тенге, мощность 4320 тонн в год.

Один из проектов, который заработал в 2017 году - ТОО "Бумпром" по производству рубероид для выпуска картонной бумаги, гипсокартона и цементных мешков, расположенное в индустриальной зоне "Тассай". Стоимость проекта 100 млн тенге. Предприятие способно производить в год 4 тысячи тонн продукции. Общая стоимость проекта "Дезфумен", который начал действовать в прошлом году состовляет 150 млн.тенге. Также АО «Химфарм» запустил цех по производству твердых лекарственных производственных форм. Стоимость проекта составляет 4 266 млн. тенге, завод способен производить 200 млн.таблеток в год. В Сарыагашском районе открылся консервный цех хранилище для овощей и фруктов ТОО "База-Сервис". Общая стоимость проекта 500 млн.тенге. Производственная мощность 40 тысяч банок в год. А в городе Шымкент начал свою работу завод "Компания Р.Э.Т" по производству кирпича с керамическим покрытием. Стоимость предприятия, способное производить 20 млн кирпичей в год, составляет 103 млн.тенге.

Следует отметить, один из особенных проектов реализуется в Отырарском районе. Для реализации нового проекта ТОО "Акмерген" использует в своем производстве природный камыш. Стоимость уникального проекта составляет 622,3 млн.тенге. В цехе, способное производить в год 150 кв. метров продукции, трудятся порядка 30 человек.

В целом в области в рамках программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы по карте поддержки предпринимателей запланирована реализация 135 проектов, стоимостью 1,2 трлн тенге с созданием более 17,5 тысячи рабочих мест.