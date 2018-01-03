Вступили в силу новые поправки в закон «О физической культуре и спорте»

Главный документ всех спортсменов теперь включает систему ранжирования и финансирования приоритетных видов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Национальный Олимпийский комитет теперь будет финансировать весь спорт. В том числе все мероприятия, в числе которых и чемпионаты Казахстана, учебно-тренировочные сборы, международные соревнования. Однако, речь идет только об олимпийских видах. В приоритете - борьба, тяжелая и легкая атлетика, дзюдо и другие.

Серик Сапиев, депутат Мажилиса Парламента РК: «Я, как боксер, хочу чтобы больше внимания уделялось именно тем видам спорта, которые приносят результаты на Олимпийских играх и на международных соревнованиях».

Разделение всех видов спорта на 3 группы - это, пожалуй, самое интересное нововведение в ряду изменений и дополнений в Законе и физической культуре и спорте. Причем, деление коснулось всех - олимпийских и неолимпийских, летних, зимних и национальных.

Ельсияр Канагатов, Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК: «Я думаю, это правильно. Потому, что каждая федерация, хорошая федерация, должна в целом владеть ситуацией в этом виде спорта, начиная от массового развития. И знать должны проблемы, которые надо решать. Поэтому, здесь не только появляется ответственность, но и я думаю, это будет способствовать развитию самой федерации».

Распределение произошло не просто так, говорят эксперты. Во внимание принимались многие факторы. Например, уровень развития в зависимости от достижений на международных соревнованиях, наличие кадрового потенциала и так далее. Теперь, в первую очередь, будут финансироваться те, кто вошел в группу А. Это бокс, вольная и греко-римская борьба, каратэ-до, биатлон, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, водное поло. А вот футбол включили в список группы С.

Ельсияр Канагатов, Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК: «То, что делалось раньше, например, кто как хотел финансировал на областном уровне. Кто-то давал больше денег на футбол, на другие виды спорта, любимые тому или иному руководителю. Сейчас это будет систематизироваться».

В ведомстве не исключают, что в группу А можно будет перейти, только при условии хорошей и плодотворной работы. Ранжирование будет пересматриваться раз в два года. Система даст не только контроль за финансами и прозрачность, но и толчок к развитию федераций.