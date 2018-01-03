Электрический кроссовер Byton показали на официальных фото

Молодой китайский бренд Byton продолжает дразнить первым кроссовером с электрической силовой установкой, мировая премьера которого состоится в рамках грядущей выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES-2018).

В преддверии официального дебюта, компания, входящая в состав стартапа Future Mobility, опубликовала новые изображения электрокара повышенной проходимости и дополнительную информацию об автомобиле.

Среднеразмерный электрический кроссовер Byton позиционируется производителем, как «интеллектуальный интуитивный автомобиль», который был разработан для «наступающей эры по-настоящему общей, умной мобильности и автономного вождения».

Опубликованные изображения не раскрывают всех подробностей о новинке, но показывают, что автомобиль получил стильный дизайн экстерьера и светодиодные осветительные приборы. Также в компании говорят, что электрический кроссовер получил интуитивно понятную систему доступа, которая использует технологию распознавания лиц для идентификации водителя и разблокировки дверей.

В салоне электрического внедорожника Byton можно обнаружить так называемый комплекс Shared Experience Display, который представляет собой огромный цифровой дисплей, обхватывающий всю ширину и длину центральной панели. На настраиваемом мониторе может отображаться вся необходимая информация, включая навигацию и список контактов в социальных сетях.

Также в компании Byton говорят, что электрический кроссовер будет иметь технологию распознавания голоса, сенсорный контроль и биометрическую идентификацию. Также на автомобиль установлены датчики Air Touch.

Что касается технического оснащения. Известно, что кроссовер Byton питается от электрической силовой установки. Ориентировочный запас хода модели составляет порядка 310 миль (500 км). Известно, что автомобиль будет собираться в Китае, и выйдет на местный рынок в 2019 году. Спустя год новинка должна появиться в Европе и Соединенных Штатах.

Via livecars