Ким Чен Ын приказал открыть «горячую линию» с Сеулом

Cпециальная линия связи будет открыта, начиная с 12:30 (по времени Астаны).

Лидер КНДР приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 12:30 (по времени Астаны).

Ранее КНДР выразила готовность начать переговоры по вопросу участия своей сборной в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул положительно оценил эту инициативу Пхеньяна и предложил провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме. Согласно предложению южнокорейской стороны, эти переговоры могут пройти 9 января.

Фото: 24СМИ