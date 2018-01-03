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Ким Чен Ын приказал открыть «горячую линию» с Сеулом

3 января 2018, 11:08

Cпециальная линия связи будет открыта, начиная с 12:30 (по времени Астаны).

Лидер КНДР приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 12:30 (по времени Астаны).

Ранее КНДР выразила готовность начать переговоры по вопросу участия своей сборной в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул положительно оценил эту инициативу Пхеньяна и предложил провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме. Согласно предложению южнокорейской стороны, эти переговоры могут пройти 9 января.

Фото: 24СМИ


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