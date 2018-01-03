Какие изменения в сфере ЖКХ могут произойти в 2018 году
Что будет в Казахстане вместо КСК, смогут ли вскрыть вашу квартиру в случае коммуникационных аварий и какая новая обязанность появится у застройщиков. Ответы на эти вопросы и многое другое содержатся в новых нормах закона «О жилищных отношениях», которые, возможно, появятся уже в 2018 году.
«Крыша» совместно с председателем правления РОО «Общественный защитник» Виктором Сыздыковым и председателем Ассоциации КСК г. Алматы Аркадием Рубцовым разобралась в предлагаемых поправках.
Отмена КСК и создание новых форм управления домами
Пожалуй, самым революционным предложением для казахстанцев является ликвидация КСК и создание в каждом доме так называемого ОСИ — объединения собственников имущества. Если же количество квартир и нежилых помещений не превышает десяти, то можно объединиться в простые товарищества, суть которых в совместном управлении.
Руководство ОСИ (председатель или коллегиальное правление) должны избирать собственники. Причём если в течение месяца они не определятся с выбором, домом будет управлять наёмный человек. Жилищная инспекция выберет его путём тендера.
Новые поправки отменяют действие статьи о правах КСК объединяться в ассоциации и союзы, выдвигать правительству предложения об улучшении качества своей работы, подавать иски от лица хозяев квартир.
Помимо этого, рассматривается исключение нормы о праве жильцов менять форму управления кондоминиумом, вступать в другие кооперативы.
При этом, вероятнее всего, останутся потребительские кооперативы (ПК) и кооперативы собственников домов (КСД). Первые никто не отменял, а по поводу вторых разработчики ничего не пояснили.
Председатель Ассоциации КСК г. Алматы Аркадий Рубцов: «Хочу отметить, что разработчики не учли и других важных моментов. Первый — это финансовые затраты на оформление ОСИ. Для сравнения: сейчас только в Алматы существует 8 175 многоквартирных домов, которые обслуживают 824 КСК. Новая норма обязывает создавать объединение в каждом доме. За чей счёт это будут делать? Конечно, за счёт жителей. Также на их плечи ляжет и содержание руководства ОСИ — председателя или управляющего. Это касается, к примеру, заработной платы, которая должна быть не ниже минимального размера (в 2018 году МЗП составит 28 284 тенге. — Прим. ред.). При этом мы понимаем, что на практике будут ещё большие суммы. Сейчас же с одного дома на зарплату идёт 3-4 тыс. тенге. А если учесть, что дворники, сантехники и электрики перейдут в разряд сервисных организаций, то нужно понимать, что финансовая нагрузка на каждый дом значительно увеличится.
Второй — назначение управляющего по тендеру. Мы знаем, что наши люди в 95 % случаях никого не избирают. А жилищная инспекция может назначить кого угодно. При таком раскладе возможность финансовых злоупотреблений начнёт зашкаливать.
Третий — ограниченные функции председателя ОСИ. Он будет выполнять чисто техническую работу: готовить материалы для собраний и голосований, размещать протоколы в новой информационной системе ЕИС ЖФ и ЖКХ и заключать договоры с сервисными фирмами. То есть количество той информации, которую люди получают сейчас, уменьшится на 80 %.
Четвёртый — ответственность сервисных организаций перед собственниками. Договор с такими компаниями предлагается сделать типовым, который, кстати, ещё должно разработать правительство. При этом нигде в поправках нет ни слова об их ответственности, между тем порядка 90 % денег жильцов крутится в сервисных компаниях».
Кондоминиумы будут регистрировать акиматы или застройщики
В случае если эту норму утвердят, то она станет огромным плюсом для владельцев квартир в новостройках. Не секрет, что оформить кондоминиум в новых домах — большая проблема, из-за чего жители не могут распоряжаться общедомовым имуществом (цоколи, подвалы, фойе, чердаки и т. д.) и находятся в зависимом положении от их собственников, арендаторов или управляющих компаний.
При регистрации кондоминиума будут определяться: площадь дома и прилегающего земельного участка, полезная площадь всех квартир и нежилых помещений, состав общего имущества и размер доли в нём, приходящейся на каждую квартиру. Ранее учитывались только два последних пункта.
В итоге все жильцы будут иметь равные права на пользование общим имуществом. Решением собрания его часть может быть передана в ограниченное пользование по договору аренды с зачислением платы на счёт ОСИ или простого товарищества.
Повысится статус собственников нежилых помещений
По сути, данный пункт легализует уже сложившуюся роль собственников коммерческих помещений в доме. Новые поправки подробно оговаривают их права и обязанности.
Так, предприниматели наравне с жильцами станут полноправными участниками кондоминиума. Для них впервые прописан размер ежемесячных платежей за содержание дома: они не должны превышать взносы жильцов более чем на 100 %.
Также отмечена материальная ответственность за пользование общим имуществом (дорожка через газон, ведущая к отдельному входу, летники, ограждение и т. п.). Расходы на его содержание будут нести персонально только бизнесмены.
Создание двух новых республиканских контролирующих органов
С принятием новых поправок, возможно, появятся:
— Центр развития ЖКХ;
— Единая информационная система жилищного фонда (ЕИС ЖФ) и ЖКХ.
Первый будет помогать акиматам оценивать состояние жилищного фонда страны, делать прогнозы по кадрам и предоставлять финансовые, информационные и консультационные услуги в сфере ЖКХ. Решение о его создании должно принять правительство.
Второй представляет собой справочно-автоматическую систему, обеспечивающую прозрачное взаимодействие между акиматами, жилищными инспекциями, монополистами, сервисными организациями, ОСИ и собственниками. С помощью ЕИС ЖФ и ЖКХ станет возможным обмен информацией, проведение собраний и голосований в электронном виде, подача заявок на обслуживание и контроль за их исполнением и др. Доступ к системе для внесения, просмотра и редактирования своей информации получат все участники.
Создание фонда накопления средств на проведение капитального ремонта
Накопительный фонд — ещё одно возможное нововведение. Необходимость его создания разработчики объясняют низким соблюдением нормы о сберегательных счетах.
Сама норма появилась в 2011 году. Однако за 6 лет такие счета практически не открывались. Сейчас деньги собираются менее чем в 3 % КСК, но не накапливаются, а расходуются на текущие нужды.
Разработчики уверены, что без вмешательства государства данную проблему решить невозможно. Поэтому оптимальным вариантом, на их взгляд, является создание специального фонда, куда будут поступать средства с каждого помещения.
В случае изменения собственника счёт сохранится за квартирой, а накопленные средства будут расходоваться только на капремонт под контролем жилинспекций. Каждый участник кондоминиума, уплачивающий сбор, получит доступ к информации о накопленных средствах. Как и раньше, сбор на капремонт составит сумму, кратную 0.02 МРП за 1 кв. м полезной площади квартиры или нежилого помещения (в 2018 году 1 МРП составит 48.1 тенге). Соответственно, к примеру, за квартиру площадью 50 кв. м нужно будет ежемесячно платить 2 405 тенге.
— Возможный плюс накопительного фонда в том, что это будет государственная организация. Разработчики обещают, что платежи станут обязательными, а расходование денежных средств — максимально прозрачным. Хочется надеяться, однако все мы помним и видим неутешительные примеры работы других республиканских фондов: медицинского, действовавшего в конце 90-х, и нынешнего пенсионного. Поэтому остаётся ещё много вопросов. К сожалению, меня, хотя я очень настаивал, так и не пригласили в рабочую группу для обсуждения этих поправок, — отметил Рубцов.
Другие возможные нововведения вкратце
Это те нормы, которых не было ранее или они были запрещены:
1. Минимальный размер эксплуатационных расходов на содержание дома будут утверждать городские маслихаты.
2. Вместо ревизионных комиссий предложено создать советы домов. Они будут осуществлять контрольно-надзорные функции за финансово-хозяйственной деятельностью ОСИ в составе не менее трёх человек. Если в доме более трёх подъездов, то в совет дома нужно избирать по одному представителю от каждого подъезда.
3. Доступ в квартиры и нежилые помещения при проверке, ремонте или замене общего имущества будет осуществляться без письменного уведомления собственника. Допуск получат представители жилинспекции, сервисной организации или органа управления объектом.
4. В аварийных ситуациях доступ может быть осуществлён и в отсутствие собственников или арендаторов, если они не прибыли на место аварии в течение часа после того, как их проинформировали посредством СМС. В этом случае должен быть составлен акт о вскрытии квартиры с участием участкового инспектора.
5. Голосование будет проводиться как в письменном, так и электронном виде в связи с созданием ЕИС.
6. Перепланировка квартиры или нежилого помещения допускается только в соответствии с Правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства.
7. Для изменения границ между квартирами, нежилыми помещениями необходимо письменное согласие всех владельцев, в чьей индивидуальной или долевой собственности находятся квадратные метры.
8. Официально вводится понятие «целевой взнос». Он означает разовый взнос участников ОСИ для оплаты мероприятия, не предусмотренного сметой на содержание кондоминиума, за реализацию которого проголосовало не менее 2/3 участников.
Виктор Сыздыков, председатель правления РОО «Общественный защитник»: «К сожалению, в целом весь проект поправок сырой, недоработанный. На предварительных слушаниях поправки не были представлены широкому обсуждению. Я говорю об этом, потому что вхожу в рабочую группу. Кроме нескольких специалистов, в ней практически нет экспертов, понимающих проблемы жильцов многоквартирных домов и заинтересованных их решать».
Также во время обсуждения поправок мне и моим единомышленникам пришлось отстаивать следующие моменты: например, в начальной редакции в качестве исполнительного органа ОСИ вместо управляющих были предложены коммерческие организации. На наш взгляд, это прямое лоббирование интересов застройщиков, которые хотят узаконить то, что они делают сейчас. Они согласились с моим возмущением, но оставили наёмных управляющих. Это тоже не очень хорошо. В своих предложениях мы требуем оставить их на временной основе, на 3 месяца, чтобы жители позднее могли избрать своего председателя. Ещё мы настаиваем на том, чтобы исполнительный орган ОСИ был переименован в управляющий с наделением соответствующих полномочий.
Следующее возмущение вызвало создание новых органов: Центра развития и ЕИС. Для чего они нужны? В Казахстане уже есть институт развития при АО «КазЦентрЖКХ», также Фонд модернизации и много других. В них аккумулируется гигантское количество денег, но об их существовании население вообще ничего не знает. В общем, остаётся ещё очень много вопросов.
Обсуждение законопроекта с данными поправками в рабочей группе должно было закончиться до 15 декабря текущего года. Однако этого не произошло. И поскольку о продлении полномочий рабочей группы информации пока нет, эксперты допускают, что мы видим окончательный вариант, который может быть передан в мажилис парламента. Принятие документа намечено на лето 2018 года. Надеемся, что перед этим все недоработки будут исправлены.
Инна Пчелянская
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