В "Барысе" объяснили, зачем зарезали барана

Никто в обморок не падал, легионеры отнеслись с пониманием и уважением к традиции жертвоприношения - пресс-секретарь.

Пресс-секретарь "Барыса" Евгений Акманов рассказал, что происходило в столичном клубе в конце года, сообщает Шайба.kz.

В Сети активно обсуждают, как на арене хоккейного клуба побывали священнослужители, а также на удачу был зарезан баран.

"Совсем недавно до начала тренировки перед командой стали резать барана, а кровью окропили ворота. Иностранным легионерам стало плохо, местные ребята держались бодрячком, но не все", - написал российский хоккейный эксперт Алексей Шевченко.

По словам Евгения Акманова, "Барыс" был лидером в своей конференции. Однако после перерыва, в нескольких матчах подряд клубу отменили важные шайбы.

"Конечно, это не могло не сказаться на игре и настроении. Нас даже окрестили "чемпионами по отменённым шайбам". Вспомним и недавний матч с "Динамо" в Москве, когда в концовке встречи Кевин Даллмэн получил матч-штраф. Пятиминутное большинство "Динамо" реализовало, убив интригу в матче. Да, матч-штраф позже был отменён и переквалифицирован в малый штраф, но результат уже ведь не изменишь. Многочисленные спорные решения, очевидно, могли повлиять на моральную обстановку в команде. Поэтому после перерыва и пошла серия неудачных матчей. Моё личное мнение, подчеркну, что это не официальная позиция клуба, возможно, кому-то не очень хочется видеть сильный "Барыс". "Барыс", который располагается на первых позициях в таблице", - рассказал пресс-секретарь хоккейного клуба.

Акманов также рассказал, что послужило причиной приглашения священнослужителей и проведения ритуала жертвоприношения.

"В конце 2017 года команда обратилась к руководству с просьбой - освятить раздевалку на удачу, пригласить священнослужителей. На арене "Барыса" побывали батюшка и имам. Сперва имам прочитал молитву, затем зарезали барана. В Казахстане есть такая традиция жертвоприношения, и к ней надо относиться с уважением. Напомню, к подобным ритуалам прибегают и в соседней России, где перед матчем футбольного "Амкара" зарезали барана, после чего команда прервала серию поражений", - отметил Акманов.

По его словам, было принято решение пригласить не только имама, но и батюшку, учитывая многонациональность команды. Батюшка прочитал молитву и окропил святой водой ребят. Также по просьбе Хенрика Карлссона и Кевина Даллмэна он окропил святой водой клюшки, игровые свитера, раздевалку и даже ловушку Хенрика.

"Это нормальная практика для нашей страны, где сосуществуют множество культур и верований. Вот, к примеру, журналист Алексей Шевченко сам является представителем страны, где в автономных республиках проходят аналогичные мероприятия", - подчеркнул он.

По словам Акманова, легионеры были там и всё видели. Но все стояли спокойно, никто в обморок не падал, никому плохо не становилось. Все отнеслись с пониманием и уважением. Легионеры также попросили перевести, что именно говорили священнослужители.

Пресс-секретарь ХК "Барыс" также прокомментировал недавние изменения в тренерском штабе.

"Исполняющим обязанности главного тренера "Барыса" назначен Галым Баубекович Мамбеталиев. Он хорошо знает всех игроков, достаточно давно находится в системе клуба, много лет работал с молодёжью. Его задачей будет не только готовить "Барыс" к ближайшим играм в чемпионате КХЛ, но и просматривать кандидатов в сборную Казахстана. При подготовке национальной команды ему также будет помогать главный тренер "Номада" Юрий Владимирович Михайлис, который успешно работает со второй сборной", - рассказал он.

Фото: hcbarys.kz.