В Казахстане подорожают коммунальные услуги

В 2018 году в большинстве регионов Казахстана повысятся тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщает Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК в ответ на запрос МИА «Казинформ».

«В 2018 году в рамках утвержденных на пятилетний период предельных тарифов, на услуги водоснабжения и водоотведения будет производиться изменение тарифов в 12 регионах страны: городах Астана и Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской (город Жезказган), Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях», - говорится в письме за подписью заместителя председателя комитета Асана Дарбаева.

Сообщается также, что по теплоснабжению в 2018 году ожидается рост тарифов для населения в городах Астана, Алматы и Актюбинской, Атырауской, Карагандинской (город Жезказган), Павлодарской, Восточно-Казахстанской (города Усть-Каменогорск и Семей), Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях.

Наибольшее повышение тарифов на услуги по теплоснабжению для населения ожидается в Актюбинской области.

Кроме уже решенных вопросов о повышении в отдельных регионах розничных цен на газ, тепло- и водоснабжение, в настоящее время в территориальных департаментах комитета находятся на рассмотрении заявки о предстоящем повышении цен с 1 января 2018 года на электрическую энергию 8 энергоснабжающих организаций. По итогам рассмотрения заявки энергоснабжающих организаций будет принято соответствующие решения в рамках коридора инфляций, ежегодно одобряемого Советом по экономической политике при Правительстве РК.

В письме также отмечается, что при утверждении тарифов субъектов естественных монополий уполномоченный орган руководствуется законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях, согласно которому в тарифы включаются только экономически обоснованные непосредственно задействованные при оказании услуг затраты. Согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, субъект общественно значимого рынка обязан выйти с уведомлением в КРЕМЗКиПП не менее чем за тридцать календарных дней о предстоящем повышении цен выше предельной цены и причинах их повышения с предоставлением обосновывающих материалов, подтверждающих причины повышения. Порядок ценообразования на общественно значимых рынках регламентирован правилами ценообразования на общественно значимых рынках (приказ Министра национальной экономики РК от 1 февраля 2017 года № 36).