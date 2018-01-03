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В Сети появилось видео испытаний нового ракетного комплекса в Украине

3 января 2018, 12:20

"Гром-2" разрабатывают для того, чтобы с его помощью можно было поражать одиночные и групповые стационарные цели на дальности от 50 до 280 километров.

Украинские военные провели первые полевые испытания ракетного комплекса "Гром-2", сообщает Life.ru.

Соответствующая запись была опубликована на YouTube-канале "Национальный промышленный портал".

Отмечается, что "Гром-2" разрабатывают для того, чтобы с его помощью можно было поражать одиночные и групповые стационарные цели. Их дальность варьируется от 50 до 280 километров. При этом масса боевого блока одноступенчатой баллистической ракеты будет равняться 480 килограммам.


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