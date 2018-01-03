Audi планирует выпустить конкурента BMW 8-Series

В ближайшие годы немецкая премиальная марка Audi может выпустить новое флагманское купе, которое побороться за потребителя с такими моделями, как Mercedes-Benz S-Class Coupe и BMW 8-Series Coupe.

Об этом в интервью изданию Autocar рассказал Марк Лихте, человек, занимающий руководящий пост в дизайнерском отделе немецкого бренда. Причём, если проект нового роскошного купе получит «зеленый свет», то оно будет построено на базе флагманского седана Audi A8 новой генерации.

В беседе с журналистами официальный представитель немецкой компании отметил, что является поклонником 2-дверных моделей. Шеф-дизайнер готов создать новое роскошное купе, однако Марк Лихте не верит в то, что в ближайшие годы такие машины смогут приносить прибыль мировым компаниям, с учётом тех затрат, которые требуется на их разработку.

Также британское издание сообщает, что исполнительный директор Audi Руперт Штадлер в последнем интервью рассказал, что будущие модели немецкой марки будут отличаться друг от друга. То есть, не исключено, что в ближайшие года автомобили Audi будут получать более оригинальный дизайн экстерьера.

В первую очередь, это связано с тем, что производитель планирует выпускать электрические модели, которые «обеспечивают автопроизводителям большие свободы, позволяя им проектировать транспортные средства с короткими свесами».

Via livecars