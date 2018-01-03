В Китае появилась новая профессия — дегустатор смога. Он следит за чистотой воздуха. Главное качество специалиста — чуткое обоняние. Подтверждать свои умения претенденты обязаны на сложных экзаменах, сообщают Vesti.ru.

Голубое небо над Пекином — это тоже китайская мечта: незамутненных пейзажей здесь не видели несколько лет, особенно зимой. В отопительный сезон — с ноября по март — выросших в Пекине небоскребов может вообще не видно. Власти столицы Поднебесной предпринимают беспрецедентные меры по борьбе со смогом: появились даже новые профессии, связанные с загрязнением воздуха.

Новые рабочие места созданы буквально из воздуха. Когда все вокруг носят маски, они, наоборот, держат нос по ветру, добровольно дышат тем, от чего другие задыхаются.

В вакуумных колбах — воздух, взятый в разных районах города и провинциях страны. От смога больше всего страдают на севере и в центре Китая. Целые города в плотном облаке — высокая плата за промышленный бум последних лет.

Их прозвали "дегустаторами смога" за то, что они должны пробовать эти некислородные коктейли, смешанные в условиях стерильной лаборатории. Главный ингредиент — смог, но его разбавляют: 100 миллилитров газа на три литра воздуха, чтобы не нанести исследователям вреда. Для в буквальном смысле "чистоты эксперимента" готовят полсотни образцов.

Можно вдыхать хоть полной грудью: система проверки у каждого своя, а для самих дегустаторов — единая. Дышат по лицензии: есть обучающие курсы и даже экзамен, где проверяют на чуткость обоняния. "Нам нужно уметь различать самые разные запахи — от цветов и фруктов до пота и экскрементов. Лицензию выдают на три года, затем пересдача. А в день проверки нам нельзя есть острое и пользоваться парфюмерией, так как посторонние запахи могут сбить нас с толку", — рассказывает один из сотрудников сотрудник группы по мониторингу состояния окружающей среды.

При кажущейся воздушности работа — не из легких. И ответственность большая: если лаборанты почуют неладное, нарушителя, будь то уличное кафе или завод-гигант, оштрафуют, а то и вовсе закроют. Сотрудница группы по мониторингу состояния окружающей среды Фэн Ядзюн подчеркивает: "Мы регулярно проверяем мусорные свалки, места очистки сточных вод, системы канализации, чтобы они соответствовали стандартам. Люди тоже сообщают нам, когда есть подозрительный запах или сильный смог".

В Пекине уже не топят углем, как раньше — все котельные перевели на газ. Целые заводы перенесли подальше от столицы. Эффект видимый: если в прошлом году с столице висел непроглядный смог, то эти ноябрь и декабрь стали самыми чистыми за последние несколько лет, так как концентрация вредных частиц упала на 30-40 процентов. Только что на востоке страны, где в этом году зимуют 50 тысяч перелетных птиц, открыли первую национальную лабораторию экомониторинга. Такое рекордное число зимующих птиц – показатель, который точнее любых измерительных приборов.