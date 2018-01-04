С 1 января в РК запущена система электронного декларирования

1 января 2018 года состоялся запуск информационной системы по электронному декларированию Астана-1 по таможенной процедуре экспорта, внедряемой Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан при содействии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД ООН), сообщает пресс-служба КГД МФ РК.

За период с 1 по 3 января 2018 года обработано 41 электронных деклараций. Время на обработку и выпуск деклараций в зеленом коридоре составило менее одной минуты. Первым пользователем системы стало одно из ведущих предприятий Республики Казахстан «АрселорМиттал Темиртау».

ИС «Астана- 1» разработана в соответствии с требованиями Соглашения ВТО по упрощению торговли и нового таможенного законодательства ЕАЭС и Республики Казахстан.

Интегрированный тариф и форматно-логический контроль позволяет осуществлять проверку полноты ввода данных в реальном времени, производит автоматический расчет и взимание таможенных платежей и налогов.

Автоматическая регистрация деклараций в ИС АСТАНА-1 и возможность автоматического выпуска деклараций по зеленом коридору позволяет минимизировать прямой контакт между участниками внешне экономической деятельности (УВЭД) и сотрудниками органов госдоходов и положительно влияет на снижение антикоррупционных рисков.

В связи с многофункциональностью системы и заменой нескольких информационных систем единой платформой, ИС Астана-1 вводится поэтапно.

Ожидается, что внедрение электронного декларирования по экспорту товаров будет способствовать укреплению экспортного потенциала Казахстана и повышению инвестиционной привлекательности страны.