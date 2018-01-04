Учёный-физик попал в центр для бездомных в Алматы

Раньше дедушка жил с сыном в посёлке Иссык. Пока однажды не рассорился со снохой и решил уйти.

Немало испытаний выпало на долю 72-летнего Сапарбая Арынова. Учёный-физик, автор множества научных работ, ныне коротает дни в центре для бездомных. Говорят, не угодил родному сыну и снохе. Хотя сам аксакал отмалчивается, только утверждая, что просто решил посвятить оставшуюся жизнь написанию книг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Алматы».

«Нет, это чисто случайность. Я вообще не знал о существовании такого учреждения. Но когда мне посоветовали, сказали, там довольно, демократично, кормят, туда, сюда. Ну, зимой человеку ночлег нужен, и естественно в данный момент для меня это - спокойствие», - поделился Сапарбай Арынов.

Сапарбай-ата, конечно, скромничает. С улыбкой сквозь накопившиеся слёзы, признаёт, он вынужден бродяжничать. Раньше дедушка жил с сыном в посёлке Иссык. Пока однажды не рассорился со снохой и решил уйти. Судьба завела его в Алматы. Но на вокзале мужчину избили хулиганы и ограбили. После выписки из больницы, пришёл в центр адаптации. У него четыре внука. Сапарбай-ата, их часто навещает. На пенсию купил им подарков к новому году.

«Внук - это совершенно другое понятие. Когда у вас будут, время придёт всем. Конечно, это другое поколение, с ними интересно. Я очень люблю детей. Дети - это чистая прослойка нашего населения, они ничем не нагружены с ними пообщаешься и тебе хорошо становится», - сказал Сапарбай Арынов.

Воспоминания о былой жизни - Сапарбай-ата предпочитает не будить. С женой давно расстался, единственная дочь живёт с ней. Возможно, учёный-физик, так и остался бы незамеченным среди тысяч других бездомных. Если бы не его заслуги. Он написал 60 научных работ, которые выпущены российскими издательствами. Несколько его учеников-последователей защищают докторскую. Сам же Сапарбай-ата мечтает не о доме, а дописать книгу по физике на казахском языке. В планах трудоустроиться и преподавать в ВУЗе - с оптимизмом делится он.

«Буду уже преподавать на конкурсе, там всё по приказу. Намётки уже есть, договорённость с руководством есть, заведующим кафедрой есть, и я пойду на преподавательскую работу. У меня также есть намётка съездить в Ташкент или Москву. Я на старости лет хочу докторскую защищать. У меня материалов хватает, жалко», - сказал Сапарбай Арынов.

Пока же Сапарбай-ата коротает дни с десятками других брошенных людей. Читает газеты, пишет книги и вычисляет уравнения по физике. Но справиться с собственным «я» и позвонить сыну - не решается.

Ежедневно сюда поступают 3-4 бездомных человека, от которых отказались близкие или у которых их вообще нет. Здесь бездомных одевают, кормят и лечат - правда временно. В администрации, нам сообщили, что в основном, постояльцы центра адаптации - это бывшие осуждённые и пожилые люди».

В приюте живут 185 человек без определённого места жительства. Из них - 29 женщины. Зимой, говорит глава центра, желающих поселиться становится больше. Но мест, увы, хватает далеко не всем. Но Сапарбаю-ата здесь готовы предоставить жильё - максимум на год.

«Мы знаем, где живут его дети и родственники. Он тоже знает. Насколько нам известно, он ездил к сыну. Но того не было дома. Он работает дальнобойщиком, по-моему. С дочерью он тоже на связи. По идее, если есть родственники, мы не должны принимать людей. Но поскольку за окном зима, мы решили Сапарбая Арынова приютить. Он учёный, физик, математик. Будем решать, что делать дальше», - сказал и.о. директора Центра социальной адаптации Управления занятости и социальных программ Алматы Казыбек Жылкыбеков.

В центре рады бы определить Сапарбая Арынова в дом престарелых. Но для этого нужен письменный отказ от детей. История учёного-физика, впрочем, далеко не единственная - волею судьбы сюда попадали также олимпийские чемпионы и именитые врачи. Они просто были никому не нужны. Как видимо, и Сапарбай-ата, который с лёгкостью справляется с уравнениями, но жизненная задача, ему похоже, пришлась «не по зубам.