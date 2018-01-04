В Алматы могут подорожать холодная вода и услуги канализации

В феврале 2018 года в Алматы могут подорожать холодная вода и канализация. Монополист, ГКП «Алматы Су», просит увеличить действующие тарифы на эти услуги на 24 %, передает Krisha.kz.

- В конце декабря мы подали заявку. Все необходимые процедуры: публичные слушания, наши объяснения, рассмотрение и утверждение в департаменте естественных монополий - займут примерно 3 месяца. В феврале мы узнаем новые тарифы. Отмечу, что действующие в настоящее время расценки не менялись с 2014 года. Повышение запрошено в связи с реорганизацией предприятия, которая произошла осенью 2017 года. Тогда три государственных коммунальных предприятия: «Бастау», «Тоспа Су» и «Су желісі» - прекратили свою деятельность. С 12 октября все их функции перешли к ГКП «Алматы Су». Законодательством разрешено, что после реорганизации предприятия можно пересматривать тарифную политику, - пояснил krisha.kz официальный представитель поставщика Серик Шагиров.

Как сообщили корреспонденту портала в алматинском департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей, на сегодняшний день ГКП «Алматы Су» - единственный монополист, ходатайствующий об увеличении тарифов. Остальные услугодатели пока не подавали соответствующих заявок.

Кроме того, по мнению представителей комитета, запрошенные 24 % - это значительное повышение, и на эту величину, скорее всего, расценки не увеличатся.

Инна Пчелянская