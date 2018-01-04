Менеджер Жерара Гоу раскрыл подробности его ухода из «Кайрата»

Российский менеджер Сергей Новиков, представляющий интересы ивуарийского форварда Жерара Гоу, лучшего бомбардира трех последних турниров чемпионата Казахстана по футболу в Премьер-Лиге, раскрыл для Sports.kz подробности ухода своего подопечного из «Кайрата».

— Сербские коллеги ведут себя очень некорректно, и их информация о том, почему Жерар не продлил свой контракт с «Кайратом», не соответствует действительности, — как и информация о требуемой им зарплате. Еще летом, когда по Жерару было конкретное предложение из Китая (из «Бэйцзин Энтерпрайзес», за который играл безвременно покинувший нас Шейк Тьоте...) о покупке игрока, нами было достигнуто джентльменское соглашение с президентом ФК «Кайрат». Проведя переговоры с клубом, мы договорились, что Гоу доработает свой контракт до конца и поможет команде в борьбе за чемпионство. Что Жерар и сделал, забив еще много важных мячей! Три года в Казахстане, даже в лучшем клубе страны, — уже много. Игрок заслужил хорошую лигу и достойную зарплату! Предложений хватает, футболист над ними думает и скоро определится. Трансферное окно только три дня как открылось, — рассказал менеджер форварда