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Астанчанка первой получила свидетельство о рождении ребенка с помощью SMS

4 января 2018, 10:24

С момента запуска пилотного проекта 1208 женщин получили SMS-сообщения с предложением получить услуги в проактивном формате.

Первой казахстанкой, получивших услугу в проактивном формате, стала жительница Астаны Роза Айнабекова. Готовый документ о рождении сегодня вручил новорожденной Айым председатель правления госкорпорации Аблайхан Оспанов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Накануне нового года госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Национальные информационные технологии» и уполномоченными органами запустила пилотный проект по оказанию в проактивном формате услуг по рождению ребенка. Заявления на регистрацию рождения граждан поступают автоматически, благодаря интеграции информационных систем.

С момента запуска пилотного проекта 1208 женщин получили SMS-сообщения с предложением получить услуги в проактивном формате. Сразу после рождения ребенка родителям поступает SMS-сообщение с поздравлением, а также предложением получить государственную услугу по регистрации рождения малыша. Все сведения портал электронного правительства подтягивает из информационных систем различных госорганов, а недостающие - запрашивает у услугополучателя через SMS-сообщения.

Отправить по телефону можно будет и номер счета для оформления пособий по рождению и данные для постановки на очередь в детский сад. Заявителю останется только забрать готовое свидетельство о рождении или заказать его доставку на дом.

В скором времени в проактивном формате будут оказываться услуги в сфере пенсионного и социального обеспечения. Стоит помнить, что для того, чтобы получать государственные услуги в проактивном формате, необходимо привязать ИИН к номеру мобильного телефона в личном кабинете на портале электронного правительства.

Фото: НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».


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