Национальным Банком РК согласованы руководящие работники банков второго уровня
Национальным Банком Республики Казахстан были согласованы следующие руководящие работники банков второго уровня:
1. Аханов С.А. - Член Совета директоров - Независимый директор ДБ АО «Сбербанк России» (протокол № 114/БВУ/П от 05.12.2017 г.);
2. Ишмуратов Т.Ж. - Управляющий директор - член Правления АО «Банк ЦентрКредит» (протокол № 115/БВУ/Т от 07.12.2017 г.);
3. Мамутов Ж.Ж. - Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «Nova Лизинг» (протокол № 116/БВУ/П от 11.12.2017 г.);
4. Жайназаров Б.К. - Член Совета директоров АО «Банк «Bank RBК» (протокол № 117/БВУ/П от 12.12.2017 г.);
5. Мохамедхуссам Салех Абдулхамид Акаша - Член Совета директоров АО «Исламский Банк «Al Hilal» (протокол № 118/БВУ/П от 12.12.2017 г.);
6. Александре Коста Коельо - Член Совета директоров АО «Исламский Банк «Al Hilal» (протокол № 119/БВУ/П от 12.12.2017 г.);
7. Хусаинов Г.А. - Председатель Правления АО «Банк ЦентрКредит» (протокол № 122/БВУ/П от 29.12.2017 г.);
8. Жакубаева М.К. - Член Совета директоров АО «Банк «Bank RBК» (протокол № 123/БВУ/П от 29.12.2017 г.).
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