В Алматы десантник обезоружил вооруженного пистолетом и гранатой преступника

При задержанном помимо пистолета и гранаты находился газовый баллончик, складной нож и поддельные деньги в сумме 200 долларов.

1 января военнослужащий Десантно-штурмовых войск подполковник Закир Карачев обезоружил и сдал сотрудникам полиции гражданина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.

По словам самого военнослужащего, он с семьей был приглашен к другу, по случаю рождения дочери. В самый разгар праздника раздался звонок в дверь. Хозяин квартиры открыл и вышел на лестничную площадку. Вскоре в квартире услышали разговор на повышенных тонах. Подполковник Карачев вышел вслед за другом и увидел направленный на него боевой пистолет. Офицер выбил оружие из рук незнакомого мужчины, но тот резким движением вытащил из кармана гранату. Военнослужащий зажал ее рукой и, применив прием рукопашного боя, вырвал из рук нападавшего. Мужчина вел себя агрессивно, его пришлось связать до прибытия сотрудников полиции.

Позже, в Алмалинском РОВД выяснилось, что при задержанном помимо пистолета и гранаты находился газовый баллончик, складной нож и поддельные деньги в сумме 200 долларов, ранее он привлекался за воровство и хулиганство. На допросе выяснилось, что задержанный ошибся дверью.

«Конечно, мне было страшно, но не за себя. Я больше испугался за наши семьи. В квартире остались жены и дети. Если бы мы не обезвредили незваного гостя, им бы грозила большая опасность», - признается подполковник Закир Карачев.

В прошлом году ефрейтор Данияр Эшайдаров, рискуя собственной жизнью, спас двухлетнего ребенка, буквально выхватив его на оживленной трассе из-под колес автомобиля, а младший сержант Галымжан Алиуханов спас двоих детей из горящей квартиры.

Фото: пресс-служба МО РК.