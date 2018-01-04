Совершенствуя информационные технологии

Бакдаулет Нурпеисов,

руководитель РГУ «Администратор судов

по Карагандинской области»

В рамках Плана нации «100 конкретных шагов - современное государство для всех» проводится работа по модернизации судебной системы. В ходе реформы особое внимание уделяется внедрению в судопроизводство новых информационно-коммуникационных технологий.

В настоящее время «электронное правосудие» состоит из целого ряда элементов: сервиса «Судебный кабинет», системы «Төрелк», форума «Талдау», системы электронного извещения участников судопроизводства, системы видеоконференцсвязи между судами и работающего в пилотном режиме совместного с Генеральной прокуратурой проекта «Зандылык».

«Электронное правосудие» позволяет значительно упростить взаимодействие с судами и повысить прозрачность судебного процесса, оно призвано упростить процесс судопроизводства.

Форум «Талдау» доступен на базе сайта Верховного Суда, формируется на основе Единого классификатора категорий дел и материалов, обобщений судебной практики, банка судебных актов, а также отдельных нормативных постановлений Верховного Суда. Иными словами, это архив всех судебных решений в стране, который доступен любому гражданину страны, имеющему электронную цифровую подпись.

Любой человек, который зарегистрировался на сайте под своей ЭЦП, может зайти на этот форум и посмотреть, куда движется судебная практика. Это можно сделать дома, сидя за компьютером. Например, человек хочет подать иск по конкретному спору, заходит на форум и читает обобщение судебной практики, судебные решения по этой категории, вплоть до формы искового заявления. Он также может задать вопросы судьям здесь же на форуме или через их личные страницы в социальных сетях. «Талдау» еще только развивается, но уже сегодня получает массу положительных отзывов, в том числе и предложения в части его совершенствования.

Сегодня в Казахстане для того чтобы подать свой иск не нужно ходить в суд: с помощью «Судебного кабинета» можно направить иск в любой суд страны в электронном варианте, получив там же электронное подтверждение об этом. В целом показатели работы в данном направлении имеют положительную динамику. Так, с начала 2017 года в суды Карагандинской области через «Судебный кабинет» поступило 91,5 процента исков, это 78 676 исковых заявлений из 85 952 поступивших в целом. В 2016 году в электронном виде подано 50 100 исковых заявлений из 72 714.

Хотелось бы отметить, что участников процесса извещают о дате его проведения в новом формате. Раньше извещения направлялись по почте, и были случаи, когда они доходили до участников процесса в день его проведения либо позже. У человека при этом просто не оставалось времени для подготовки к процессу. Теперь извещения приходят вовремя, так как они отправляются на сотовые телефоны участников процесса посредством СМС.

Вся переписка между судами и участниками процесса теперь происходит в электронном формате. Оформив извещения, программа сама формирует и отправляет СМС с подтверждением о доставке. Если участник процесса не пользуется сотовым, тогда электронная повестка отправляется автоматически в близлежащее к адресату почтовое отделение.

Сейчас «Судебный кабинет» располагает судебными актами всех судов с 2009 года, в том числе и промежуточными. Достаточно набрать в «Судебном кабинете» год, суд, фамилию стороны. Стороне по делу необходимо лишь иметь при себе свою электронную цифровую подпись.

Система «Төрелік» предоставляет доступ ко всем процессуальным документам, фиксирует нарушения всех контрольных сроков. С помощью видеоконференцсвязи участник судебного процесса может воспользоваться услугами адвоката из другого региона, а самому юристу не придется никуда выезжать из города. Видеоконференцсвязь устанавливается с учреждениями уголовно-исполнительной системы и изолятором временного содержания. ВКС позволяет исключить конвоирование. Посредством этой связи к судебному процессу может дистанционно подключиться любой участник суда, независимо от места своего нахождения в стране.

Сегодня все залы судебных заседаний оснащены системами аудиовидеофиксации. Помимо этого в судах практикуется ведение электронного протокола. И, что актуально, исключена возможность для корректировки записи АВФ, обеспечена ее гарантированная сохранность.

Электронные новшества дисциплинируют всех участников процесса, после внедрения в стране обязательной аудиовидеофиксации судебных процессов резко сократилось количество жалоб на судей.

Электронные системы способны обеспечивать надзор за законностью принимаемых решений, превращаясь в так называемые системы управления рисками, - к таковым относится совместная система Верховного Суда и Генпрокуратуры «Зандылык», которая работает в пилотном режиме и обеспечивает движение и аналитическое сопровождение всех уголовных дел, а также обнаруживает отклонение от нормы.

В систему, начиная с предварительного следствия, загружаются все документы по делу. И в режиме реального времени любой человек может их посмотреть. Вместе с тем есть тайна следствия, есть документы, доступ к которым имеет не каждый, но вот обобщение, статистику - сколько людей привлечено по этой категории дел, какая была мера наказания - может увидеть каждый.

В общем, автоматизация судебных процессов ведет к улучшению их качества и доступности правосудия для всех граждан.