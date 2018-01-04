Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Итоги торгов на утренней сессии

4 января 2018, 11:21

В обменниках доллар покупают/продают 332,3-334 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 332,73 (-0,35) тенге.

Объем торгов составил 55,3 млн долларов (+9 400,00 тыс.).

В обменниках доллар покупают/продают 332,3-334 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,1911 (-0,0289) тенге. Объем торгов составил 900,00 тыс. юаней (+800,00 тыс. юаней)

В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...