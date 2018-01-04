Итоги торгов на утренней сессии
В обменниках доллар покупают/продают 332,3-334 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 332,73 (-0,35) тенге.
Объем торгов составил 55,3 млн долларов (+9 400,00 тыс.).
В обменниках доллар покупают/продают 332,3-334 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,1911 (-0,0289) тенге. Объем торгов составил 900,00 тыс. юаней (+800,00 тыс. юаней)
В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.
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