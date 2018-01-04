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Достижение года: В прошедшем году в ЮКО велось строительство 34 объектов водоснабжения

4 января 2018, 11:38

В прошлом году по поручению акима ЮКО был разработан комплексный план мероприятий по обеспечению централизованным водоснабжением населенных пунктов региона на 2017-2020 гг.

По итогам 2017 года в Южно-Казахстанской области охват населения региона централизованным водоснабжением составил - в городах 93,1%, а в населенных пунктах – 73,0%. Данные показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в городах вырос на 1,4 процентов, а в сельских населенным пунктам – 1%, передает пресс-служба акима ЮКО.

Напомним, в прошлом году по поручению акима области был разработан комплексный план мероприятий по обеспечению централизованным водоснабжением населенных пунктов региона на 2017-2020 гг. В соответствии с планом мероприятий до 2020 года планируется обеспечить чистой питьевой водой 84 сельских населенных пунктов (198 429 жителей).

Отметим, в 2017 году на эти цели из республиканского, областного бюджета были выделены средства в размере 5,4 млрд. тенге, ведется строительство 34 объектов. Из них в прошлом году сданы на благо народа 14 объектов, оставшиеся являются переходящими на этот год.

Кроме того, в прошлом году в 89-ти населенных пунктах разработаны проектно-сметные документации. Наряду с этим, большая часть водных источников региона – это подземные воды. Со стороны управления на постоянной основе ведутся поисково-разведочные работы на наличие подземных вод.

В частности, в 2017 году подземные запасы вод выявлены в 34 населенных пунктах, в 2018-2019 годы в 105 населенных пунктах данные работы намерены завершить. Вместе с тем, 1,5 млрд. тенге направлено на субсидирование стоимости питьевой воды в 158 населенных пунктах области (495 тыс. жителей).


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