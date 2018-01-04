Сколько средств поступило в Фонд социального медстрахования в 2017 году

Более 7,4 млрд тенге перечислено за обязательное медицинское страхование в период с 1 по 31 декабря 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Фонд социального медицинского страхования».

В целом общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование с 1 июля по 31 декабря 2017 года составила 32,1 млрд тенге.

Из них 26,4 млрд тенге (около 82,2%) приходятся на отчисления работодателей, 5,7 млрд тенге (около 17,8%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Астана, а также из Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.

По итогам года показатели превысили прогнозные ожидания Фонда социального медицинского страхования. Напомним, что прогноз поступлений по ОСМС на 2017 год составлял порядка 30 млрд тенге.

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