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Более 10 тысяч маломерных судов снято с госрегистрации в РК

 

Приказом главы МИР РК от 4 июля 2017 года №441 внесены изменения в Правила госрегистрации судна. Приказ коснулся в том числе регистрации маломерных судов и прав на них, которые вступили в силу 26 сентября 2017 года.

Согласно положениям документа несамоходные маломерные суда массой до 200 кг включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых не превышает 9 метров, которые не имеют двигателей и места для отдыха, зарегистрированные до 1 января 2014 года, подлежат исключению из судовой книги без заявления владельца. Данная норма действовала до 1 января 2018 года.

Инспекциями транспортного контроля Комитета транспорта МИР РК проведена работа по оповещению посредством СМИ судовладельцев об исключении судов с государственной регистрации. В целом по республике было снято с госрегистрации 10 790 маломерных судов. На сегодняшний день всего зарегистрировано 19 096 маломерных судов (2422 несамоходных, 16688 самоходных).

 

4 января 2018, 12:48
Источник, интернет-ресурс: Министерства по инвестициям и развитию РК

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