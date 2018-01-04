Фейком оказалась информация об уничтожении семи самолетов в Сирии

Министерство обороны России назвало фейком информацию об уничтожении семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает РИА Новости.

В ведомстве подтвердили сведения о минометном обстреле базы. В результате чего два военнослужащих погибли.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что боевики исламистских движений 31 декабря совершили нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, уничтожив семь самолетов. Об этом газете сообщили военно-дипломатические источники. По их словам, в результате минометного обстрела были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Также боевики уничтожили склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.

Напомним. 3 января стало известно о крушении в Сирии российского вертолета Ми-24. В Минобороны указали, что вертолет разбился 31 декабря в 15 километрах от аэродрома Хама. Оба пилота погибли, борттехник эвакуирован на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи. В ведомстве утверждают, что вертолет потерпел крушение вследствие технической неисправности, огневого воздействия по нему не было. Воюющие в Сирии боевики заявили о своей причастности к инциденту. По их словам, вертолет был сбит.

Фото: Газета.ру