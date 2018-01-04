Новый большой внедорожник Jeep «спалился» на тестах

По неофициальным данным, новый SUV американского бренда получит обычную и удлиненную версию. Соответственно, в зависимости от этого новинку можно будет купить под названиями Jeep Wagoneer и Jeep Grand Wagoneer. В свою очередь, эта же модель на рынке поднебесной будет предлагаться под названием Jeep Grand Commander.

Предполагается, что в основе нового серийного внедорожника, построенного по мотивам концепта Jeep Yuntu Concept, будет использовано много сверхлёгких материалов, что позволит значительно снизить массу автомобиля. Дебют новинки ожидается в 2020 году.

Как отмечают наши иностранные коллеги, вне зависимости от рынка сбыта и названия, новый большой внедорожник компании Jeep сможет перевозить до семи пассажиров. Не исключено, что в качестве опции клиенты смогут заказать максимально роскошную модель, в салоне которой с комфортом расположатся четыре пассажира. Стоимость такой машины может достигать отметки в 140 000 долларов, и она сможет конкурировать с самыми дорогими внедорожниками Land Rover.

Via livecars