Обеспечить социальные гарантии

О. Жексембинова,

судья Алматинского городского суда

Действующим Трудовым кодексом предусмотрены правовые основы саморегулирования трудовых отношений с минимальным участием в этих процессах государства, при этом предусмотрены нормы, сохраняющие достаточно высокий уровень правовой защищенности и гарантии трудовых прав работников, в частности, особого внимания заслуживают нормы, регулирующие оплату женщинам листков нетрудоспособности по беременности и родам, то есть оплату отпуска по беременности и родам.

В соответствии с п. 5 ст. 23-1 Закона РК «Об обязательном социальном страховании» работодатель оплачивает отпуск по беременности и родам, отпуск работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей), с сохранением средней заработной платы, если это предусмотрено условиями трудового и (или) коллективного договора, актом работодателя, за вычетом суммы социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) в соответствии с трудовым законодательством.

П. 4 ст. 99 Трудового кодекса также предусмотрено, что работодатель оплачивает отпуск по беременности и родам, отпуск работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей), с сохранением средней заработной платы, если это предусмотрено условиями трудового и (или) коллективного договора, актом работодателя, за вычетом суммы социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) в соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании.

П. 51 Регионального соглашения между акиматом г. Алматы, Алматинским союзом профсоюзов и Палатой предпринимателей г. Алматы на 2015 - 2017 годы предусмотрено включение в коллективные и трудовые договоры условия об оплате отпуска по беременности и родам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей) с сохранением средней заработной платы, за вычетом суммы социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), осуществленной в соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании.

Согласно п.п. 3, 7 ст. 154 ТК РК действие регионального соглашения распространяется на местные исполнительные органы, работодателей, работников и их представителей соответствующей административно-территориальной единицы. Уклонение представителей сторон от участия в переговорах по заключению, изменению, дополнению соглашений или необоснованный отказ от подписания соглашения, нарушение сроков проведения переговоров и необеспечение работы соответствующей комиссии, непредоставление информации, необходимой для ведения переговоров и осуществления контроля за соблюдением положений соглашений, а равно нарушение или невыполнение их условий влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Однако данные нормы трудового законодательства не в полной мере реализуются в нашей республике, поскольку правовая неграмотность граждан порой позволяет работодателям не включать в трудовой договор вышеуказанные социальные гарантии. Невключение этих гарантий в трудовой или коллективный договор может в будущем затруднить реализацию работниками своих прав в части получения пособия в полном объеме в размере заработной платы.

К примеру, гр. С. обратилась в суд с иском к АО «СК Лизинг» об обязании внести изменение в трудовой договор, взыскании суммы оплаты отпуска по беременности и родам, материальной помощи. Решением Бостандыкского районного суда г. Алматы от 23 февраля 2017 года исковые требования С. были удовлетворены частично. На АО «СК Лизинг» была возложена обязанность внести изменения в трудовой договор, заключенный между гр. С. и АО «СК Лизинг» в соответствии с п. 51 Регионального соглашения между акиматом г. Алматы, Алматинским союзом профсоюзов и Палатой предпринимателей г. Алматы на 2015 - 2017 годы, которым предусмотрено включение в коллективные и трудовые договоры условия об оплате отпуска по беременности и родам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей) с сохранением средней заработной платы, за вычетом суммы социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), осуществленной в соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании. С АО в пользу гр. С. взыскана сумма в размере 597 804 тенге в счет оплаты отпуска по беременности и родам. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Из фабулы дела следует, что С. работала в АО «СК Лизинг», с июля по октябрь 2016 года находилась в отпуске по беременности и родам и с октября 2016 года - в отпуске по уходу за ребенком. В ноябре 2016 года женщина обратилась к работодателю с просьбой о внесении изменений в трудовой договор путем заключения в срок не позднее декабря

2016 года дополнительного соглашения, предусматривающего условия об оплате отпуска по беременности и родам с сохранением средней заработной платы, за вычетом суммы социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, осуществляемой в соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании, и осуществлении оплаты, предусмотренной п. 51 Регионального соглашения, в срок не позднее 5 декабря 2016 года, однако ответа со стороны ответчика не последовало. Также в соответствии со ст. 160 ТК РК гр. С обратилась в согласительную комиссию АО «СК Лизинг» с аналогичным заявлением. Решением согласительной комиссии от 30 января 2017 года ей отказано во внесении изменений в трудовой договор и выплате суммы в счет оплаты отпуска по беременности и родам.

Удовлетворяя требование истицы, суд сослался на нормы, регулирующие оплату отпуска по беременности и родам. Вышестоящие судебные инстанции согласились с данными выводами, решение оставлено без изменения.

В этой связи хотелось бы посоветовать работодателям и работникам в будущем предусматривать социальные гарантии в трудовых договорах, заключаемых при приеме на работу, либо заключать соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам, либо предусматривать данные гарантии в коллективном договоре.

Резюмируя сказанное, стоит отметить, что в свете Плана нации «100 конкретных шагов» выполнение реформы «Нация единого будущего» по реализации прав работников является одной из наших приоритетных задач.