Токаев прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове
МОК принял правильное решение приветствовать северокорейских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее.
Спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове, передает Zakon.kz.
"Восстановление линии связи между КНДР и Республикой Корея - положительная тенденция в развитии ситуации на полуострове. Порождает надежду на ослабление напряженности", - написал он в своем Twitter.
Токаев также отметил, что МОК принял правильное решение приветствовать северокорейских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее.
Фото: wikimedia.org
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