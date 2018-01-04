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Токаев прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове

4 января 2018, 14:30

МОК принял правильное решение приветствовать северокорейских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее.

Спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове, передает Zakon.kz.

"Восстановление линии связи между КНДР и Республикой Корея - положительная тенденция в развитии ситуации на полуострове. Порождает надежду на ослабление напряженности", - написал он в своем Twitter.

Токаев также отметил, что МОК принял правильное решение приветствовать северокорейских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее.

Фото: wikimedia.org


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