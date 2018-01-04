Еще два участка в центре Алматы обзаведутся платными парковками

Парковка на еще двух участках улицы Гоголя в Алматы станет платной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ТОО «Алматы СпецТехПаркинг», два новых участка платной парковки появятся на улице Гоголя, в центральной части города.

«Первый участок платной парковки расположен по улице Гоголя, от улицы Зенкова до проспекта Назарбаева, и будет относиться к парковочной зоне № 1001. Второй участок расположен по улице Гоголя, от улицы Абылай хана до проспекта Назарбаева, и будет относиться к парковочной зоне № 1002.Все участки оборудованы информационными щитами и предупреждающими знаками. На территории установлены паркоматы»,- сообщают в «Алматы СпецТехПаркинг».

Напомним, что в Алматы стоимость часа парковки в зонах, обозначенных как платная парковка, составляет 100 тенге. Оплатить парковку можно, помимо внесения средств в паркомат, с помощью SMS, специального мобильного приложения «Парковки Алматы» или терминалов Qiwi и «Касса 24».