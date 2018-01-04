В Казахстане подорожали сигареты

В Казахстане с 1 января 2018 года начали действовать поправки в постановление правительства от 2007 года «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы», согласно которым стоимость сигарет выросла, сообщает Zakon.kz.

В частности, минимальная розничная цена на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы с 1 января 2018 года до 30 июня 2018 года составляет 340 тенге. С 1 июля 2018 года до 31 декабря 2018 года цена составит 360 тенге, а с 1 января 2019 года - 380 тенге.

Напомним, до 31 декабря 2017 года их стоимость составляла 320 тенге.