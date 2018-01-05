Время указа истекло: как будут возить товар из Украины?

Согласно указу Президента РФ транзитные грузы с Украины в Казахстан и Кыргызстан, провозимые через территорию России должны были ввозиться из Беларуси.

НПП РК «Атамекен» настоящим сообщает, что по информации российских СМИ www.rbc.ru, www.kremlin.ru, garant.ru с 1 января 2018 года истекает срок действия указа Президента Российской Федерации, согласно которому транзитные грузы с Украины в Казахстан и Кыргызстан, провозимые через территорию России должны были ввозится из Беларуси.

В целях исключения возможных препятствий и своевременного информирования казахстанского бизнеса, «Атамекеном» был направлен официальный запрос в адрес ФТС РФ и Минэкономразвития России о предоставлении информации, относительно порядка осуществления транзита санкционных товаров из Украины через территорию России с 1 января 2018 года, по истечении срока установленного в Указе Президента РФ «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию Российской Федерации».

Однако, на сегодняшний день информация уполномоченными органами России не представлена. В открытом доступе сведения о пролонгации Указа Президента РФ на 2018 год также отсутствует.

Нацпалатой ведется ежедневный мониторинг ситуации, по мере поступления данных, информация будет доведена до сведения отечественного бизнеса дополнительно.

Наряду с этим, учитывая возможные риски, во избежание препятствия, до полного выяснения правил и условий транзитной перевозки через территорию Российской Федерации, при перевозке грузов рекомендуем рассматривать альтернативные маршруты транспортировки.

В случае возникновения или наличия ограничений, просим сообщать в Департамент экономической интеграции НПП РК «Атамекен»: 8 (7172) 919 373, e-mail:a.doschshiyeva@atameken.kz.