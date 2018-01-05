Искусственный интеллект в юриспруденции

В современном мире происходит бурное развитие цифровых технологий, которые занимают все больше места в жизни общества и человека. «Мир стремительно меняется» — это выражение мы слышим и читаем чуть ли не ежедневно. Если еще пару десятилетий назад мы все пользовались кнопочными телефонами, а Интернет был уделом избранных, то сегодня уровень проникновения интернета даже в странах СНГ составляет более 75% (по данным ООН) и представить себе жизнь без интернета довольно сложно. Цифровые технологии все больше и больше внедряются в нашу жизнь, делая общение и работу проще и экономичней.

По оценкам экспертов, уже через 10-15 лет искусственный интеллект уничтожит множество существующих ныне профессий, предлагая быстрые и точные решения в тех сферах, которые сегодня относятся исключительно к компетенции человека. Автоматизация и роботизация уже оставляет человеческий труд невостребованным там, где требуется физическая сила или механическое воздействие, хотя, правда, пока только на поточном производстве и в рутинных операциях с заранее заданными алгоритмами.

В своей книге «Технологии, которые изменят мир» писатель Мартин Форд так описывает как новейшие технологии будут развиваться в ближайшие десятилетия:«Сначала возможности ИИ будут реализовываться через встроенные приложения, используемые рабочими для повышения производительности, но затем по прошествии длительного времени, ИИ модернизируется до такой степени, что эти приложения будут способны выполнять большую часть работы автономно: искусственный интеллект станет рабочим инструментом уже для менеджеров, а не для рабочих. В итоге это приведет к существенному сокращению количества работников умственного труда и упрощению организационных структур, которое уменьшит количество менеджеров среднего звена».

Мы уже наблюдаем, как те же технологии BigData помогают обрабатывать огромные массивы информации и создают платформу для рывка в области искусственного интеллекта.

Сфера юриспруденции, которая до недавних пор являлась консервативной в области новых технологии, в последнее время претерпевает значительные изменения. При этом зарубежные аналитики считают, что юридические компании, не слишком восприимчивые к технологиям, могут остаться на периферии рынка.

Так, в США популярность IT -технологий в области юриспруденции, услуги которых дешевле и эффективней, растет в геометрической прогрессии. По сведениям газеты «Уолл-стрит джорнэл» в США, начиная с 2012 года, созданы 280 стартапов, занимающихся вопросами применения искусственного интеллекта в юридической сфере.

Развитие цифровых технологии в юриспруденции можно выделить в нескольких направлениях: автоматизация типовых юридических услуг, юридические онлайн-сервисы для клиентов, переход системы правосудия в онлайн, а также создание решений на основе искусственного интеллекта.

В 2016 году Сбербанк России запустил в работу роботов-юристов, которые будут заниматься автоматическим заполнением типовых исковых заявлении в отношении физических лиц. Согласно заявления топ-менеджера данного банка в 2017 году планируется сокращение более 3000 сотрудников юридического департамента.

Преимуществами новых технологии называют скорость и масштаб эволюции, быстрая работа с огромными массивами данных, идеальная память, многозадачность.

Еще одним из важных преимуществ искусственного интеллекта указывают возможность анализа ситуации, учитывая многочисленные факторы.

Например, британское бюро SeriousFraudOffice SFO, ведущее борьбу с крупными преступлениями в сфере мошенничества и коррупции приняло на работу робота, созданного компанией RAVN. В задачу робота входит работа следователя: отбор информации, ее структурирование и подготовка выводов. Впервые данную программу использовали при расследовании по делу крупной компании автопроизводителя Роллс-Ройс. В результате робот помог следственной группе изучить 30 миллионов документов, обрабатывая по 600 тысяч штук ежедневно. У людей на такую обработку документовушли бы месяцы работы.

Одно из направлений использования искусственного интеллекта в юриспруденции- это оценка вероятности исходов дела. Для этого роботизированной технике необходимо ознакомиться с фабулой дела, изучить соответствующее законодательство, проанализировать предыдущую судебную практику. Новая технология, разработанная учеными Университетского колледжа Лондона, верно предсказала 79% решений Европейского суда по правам человека.

Компания IBM разработала программу ROSS, которая отслеживает все изменения в законодательстве и прецеденты в области банкротства и на конкретный вопрос в этой отрасли права начинает поиск во всех существующих сводах законов, и, найдя ответ, формулирует его, подкрепляет подборкой правовых норм, судебных прецедентов и цитат из второстепенных источников. Пользователи программы говорят, что она помогает им сэкономить от 20 до 90% времени: так, задание, отнявшее шесть часов у юриста, работающего без программы, заняло у его коллеги с программой всего 2 часа. Эксперты отмечают, что этот машинный интеллект позволил снизить трудозатраты, повысив скорость и объем оказанных услуг.

Отечественная система правосудия также не стоит на месте. Уже сейчас в судебной системе функционируют такие передовые современные информационные технологии как система «Төрелік», сервисы «Судебная повестка», «Ознакомление с судебными документами», «SMS-оповещение», система аудио-, видеофиксации, дистанционное отправление правосудия посредством видеоконференцсвязи (ВКС). Особо оценен населением сервис «Судебный кабинет», посредством которого предоставляется более 50 видов услуг в электронном виде по всем направлениям судопроизводства, в том числе направления в суд искового заявления, заявления о выписке исполнительного листа, апелляционной жалобы и других документов, оплаты государственной пошлины в онлайн режиме, просмотра судебного документа, статуса дела, а также возможностью воспользоваться целым набором других функции.

Кроме того, в настоящее время в республике разработана программа «Е-уголовное дело», направленная на цифровизацию уголовного процесса. Программа охватывает все стадии уголовного процесса: от регистрации преступления, его расследования и до исполнения приговора. Внедряется его пилотная апробация в ряде регионов.

Конечно, новые технологии меняют мир к лучшему, могут оптимизировать работу юриста, дают простор для профессионального развития.

Однако, искусственный интеллект никогда не сможет заменить профессии, где необходим творческий подход, имеются нравственные и моральные аспекты.

Так, например, в указанном выше случае, когда программа предсказывала решения Европейского суда, ее разработчики обнаружили, что судьи больше обращают внимания на фактические обстоятельства дела, чем на формальные юридические нормы. То есть судьи оказались больше «реалистами», чем «формалистами».

Митио Каку в своей книге «Будущее физики» предполагает, что люди, профессии которых связаны с человеческими отношениями, в том числе юристы, не останутся без работы, обосновывая это тем, что «робоюрист сможет ответить на простейшие вопросы по законам и юридической процедуре, но законы постоянно изменяются вместе с социальными стандартами и моралью. В конечном итоге интерпретация закона сводится к ценностной оценке, в которой компьютеры не сильны. Робот не сможет заменить присяжных, потому что те должны представлять здравый смысл и моральные принципы определенной группы людей, а они меняются со временем.»

Для судьи, во всяком случае во время отправления им правосудия, такие философско-этические категории как «истина», «добро» и «справедливость» имеют важное значение, поскольку именно эти ценности являются нравственными принципами разумного общества.

Кроме того существует понятие свободы судейского усмотрения, - обязанность суда разрешать спор в соответствии с обстоятельствами дела, применяя социальные нормы, которые являются истинно правовыми, то есть гуманными, защищающими законные интересы личности.

Ведь одной из основных задач профессии судьи является реальная помощь человеку имеющимися правовыми средствами.

Судья

Актюбинского

областного суда

М.Жаркынбеков