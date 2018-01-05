В Костанае вынесен приговор по «делу таможенников»

Организаторам назначили по 11 и 10 лет лишения свободы.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области вынес приговор по уголовному делу в отношении восьми членов ОПГ, работавших на момент совершения преступления на таможенном посту «Костанай ЦТО» Департамента государственных доходов по Костанайской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По материалам дела, в начале июля 2016 года главный специалист таможенного поста Костанай ЦТО М.Жаксалыков задался преступной целью неоднократного получения взяток от участников внешнеэкономической деятельности за своевременный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций в соответствии с заявленной таможенной процедурой.

В целях достижения данной преступной цели Жаксалыков посвятил в свои преступные планы руководителя таможенного поста «Костанай ЦТО» - Л.Нургазину, предложив ей оказать общее покровительство задуманной им преступной схемы, а также не принимать меры по ведомственному контролю и пресечению преступной деятельности и не сообщать о них в правоохранительные органы. За данные преступные действия Жаксалыков предложил Л. Нургазиной передавать ей часть полученных сумм взяток. На данное предложение Нургазина в целях извлечения выгоды для себя согласилась. Одобрив преступные намерения Жаксылыкова, Нургазина негласно наделила его правом распределения поступивших от брокеров таможенных деклараций среди специалистов таможенного поста Костанай ЦТО, о чем объявила своим подчиненным – специалистам.

Далее Жаксалыков, действуя единым умыслом с Нургазиной, реализуя свои преступные намерения, направленные на неоднократные получения взяток, в ходе личной беседы поставил условие брокерам нескольких ТОО а также другим неустановленным лицам о необходимости передачи денежных средств через его доверенных лиц за своевременный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций.

В целях исключения прямого контакта при получении взятки от декларантов М. Жаксалыков, действуя единым умыслом с Л.Нургазиной, указал своим сотрудникам Г.Алтынбаевой, С.Бекмухамбетовой, Г. Ахметовой, В.Леоновой, А.Туралиной и Д.Тукибаевой о необходимости передачи ему от декларантов взяток на постоянной основе в качестве вознаграждения за беспрепятственный выпуск таможенных декларации. На данное предложение все шестеро согласились.

Приговором суда восьмеро подсудимых признаны виновными. Малик Жаксалков осужден на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Ляйле Нургазиной назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с конфискацией имущества.

Гульнаре Алтынбаевой суд назначил 5 лет 6 месяцев лишения свободы, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Даурен Тукебаев осужден на 5 лет 6 месяцев лишения свободы, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Бекмухамбетову Сауле, Туралину Асем, Ахметову Гульжан и Леонову Веру суд приговорил к 5-ти годам 6-ти месяцам лишения свободы, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Фото: liter.kz.