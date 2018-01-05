Почти 6 млрд тенге получили казахстанцы за старые авто

С 21 ноября 2016 года по 30 декабря 2017 года на переплавку отправили без малого 50 тысяч вышедших из употребления транспортных средств.

Минэнерго РК совместно с ТОО «Оператор РОП» подсчитали, что за год с небольшим работы программы утилизации граждане сдали 47 111 единиц автохлама. Из них 39 872 — в пункты сбора, а 5 213 — в обмен на сертификаты. При этом автовладельцы получили за металлолом на колёсах 5.98 млрд тенге, сообщает kolesa.kz.

За сертификаты уже был приобретён 2 851 отечественный автомобиль, из них 2 362 путём суммирования двух скидочных сертификатов (315 000 тенге + 315 000 тенге = 630 000 тенге, 315 000 + 450 000 = 765 000 тенге). Больше всего старых машин по программе сертификатов сдали в Шымкенте (1 216), Костанае (971) и Алматы (867).

Средний возраст принятых на утилизацию авто 25–30 лет. Самыми популярными моделями, сдаваемыми на переработку, стали ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2101, ГАЗ-3110, «Москвич-2140» и «Мазда-626». Старейшая машина, отправленная в утиль, — «москвич» 1942 года выпуска из г. Семея. Примечательно, что на переплавку в 2017 году отправились и три авто 2015 года выпуска.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, на 1 ноября 2017 года в Казахстане было зарегистрировано 3 915.9 тыс. легковых авто. Из них 35.9 % старше 20 лет.