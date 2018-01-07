Эрдоган: Турция устала ждать вступления в ЕС

Турция решила войти в Европейский экономический союз еще в 1987 году.

Турция «устала от процесса вступления в Европейский союз». С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Турция ждала 54 года возле двери ЕС, турецкий народ очень устал от переговоров о членстве Турции в ЕС. Возможно, нас вынудят к определенному шагу, потому что Анкара не собирается постоянно просить о принятии республики в состав Евросоюза», — сказал Эрдоган в Париже в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В свою очередь Макрон заявил, что ситуация с правами человека в Турции не позволяет этой стране продвигаться в сторону присоединения к ЕС.

Турция решила войти в Европейский экономический союз еще в 1987 году, затем она просила о членстве в ЕС в 1997 году. Переговоры начались в 2005 году, однако неоднократно приостанавливались из-за различных разногласий.

Фото с сайта kremlin.ru