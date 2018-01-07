Из-за плохой работы паркоматов на барахолке алматинцы мерзнут в длинных очередях

Что творится на "Яляне". Куда смотрит акимат - кричат разгневанные водители.

Алматинцы раздражены ужасной работой аппаратов платной парковки, установленных на барахолке, которые создали огромные очереди, сообщает Zakon.kz. Об этом свидетельствуют многочисленные посты в соцсетях.

"Что творится на "Яляне". Сделали платную парковку, ничем не отличается от автомобильной пробки. Куда смотрит акимат. И так каждые выходные. Обратите внимание, на улице далеко не лето. Стоять мерзнуть в огромной очереди, плюс ко всему терминал принимает только монеты. Где ваша цивилизация? Удобства? Все для людей?" - гласит гневный комментарий под одним из видео.

Также люди жалуются на то, что на рынке "Алатау" за шесть минут стоянки аппарат запросил 300 тенге. "Администрация рынка примите меры. Если есть курирующие органы, вы можете проконтролировать такой беспредел?" - написал негодующий автовладелец.