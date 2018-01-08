ЦИК РФ принял документы от "президента СССР" для выдвижения на выборы
Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.
ЦИК России принял документы на выдвижение на выборы президента РФ от самовыдвиженца Тристана Присягина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центризбиркома.
Седьмое января — последний день, когда кандидаты, решившие баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, могут подать в Центральную избирательную комиссию необходимые для этого документы.
Присягин, который ранее в интернете провозгласил себя президентом СССР, принес необходимый пакет документов для выдвижения.
Если документы кандидатов на выдвижение в порядке, то ЦИК принимает решение о регистрации группы избирателей и уполномоченных представителей по финансовым вопросам, а также дает претенденту разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда. После этого для кандидата начинается этап сбора подписей — самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.
Подписные листы с подписями избирателей и еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть десять дней, чтобы проверить подписи и документы и вынести решение о регистрации.
Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.
Фото © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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