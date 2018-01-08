О выписке электронных счетов-фактур

ДГД по Актюбинской и Костанайской областям сообщают, что с 1 ноября 2017 года проводится пилотное тестирование модуль «Виртуальный склад» в web-приложении информационной системы «Электронные счета-фактуры» (далее - ИС ЭСФ).

Модуль «Виртуальный склад» - функционал ИС ЭСФ, позволяющий осуществлять контроль за перемещением товаров и автоматический подсчет остатков товаров на складе.

В рамках проведения пилотного тестирования модуля «Виртуальный склад» 4 декабря 2017 года на портале Комитета государственных доходов МФ РК (Деятельность/Налоговое администрирование/Электронные счета-фактуры) опубликован API-интерфейс, содержащий в себе основные бизнес-процессы модуля.

Указанная версия API-интерфейса является тестовой и будет модифицирована по результатам завершения пилотного тестирования.

Пилотное тестирование модуля «Виртуальный склад» проводится в целях всестороннего охвата предложений и замечаний налогоплательщиков, связанных с особенностями учета товаров.

Кроме того, сообщаем, что с 31 января 2018 года будет отключена возможность выписки ЭСФ в ERP-системах по версии API-механизма, действовавшей до 1 октября 2017 года.

Следовательно, выписка электронных счетов-фактур будет осуществляться посредствам web-приложения ИС ЭСФ и API-механизма, обновленного в связи с вводом нового бланка ЭСФ.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 263 Налогового кодекса с 1 января 2018 года счет-фактуру в электронной форме обязаны выписывать крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу.