Пассажиры задержанного в Астане рейса Air Arabia вылетели в Шарджу

Пассажиров рейса G9-252 авиакомпании Air Arabia по маршруту Астана-Шарджа, который должен был вылететь 6 января 2018 года в 04:55 часов, отправили другими самолетами из Астаны и Алматы 8 января, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили в справочной столичного аэропорта, рейс G9-252 Air Arabia в Шарджу вылетел в 05:11. Согласно табло аэропорта Алматы, рейс G9-254 авиакомпании Air Arabia вылетел в 05:19.

Напомним, рейс G9-252 авиакомпании Air Arabia по маршруту Астана-Шарджа по расписанию должен был вылететь 6 января 2018 года в 04:55 часов. Однако, по технической причине - замерзание ручки багажного отделения воздушного судна - вылет был перенесен на 20:10 часов 6 января. Пассажиры, которым требовалось размещение в гостинице, порядка 50 человек, были заселены в гостинице, им предоставлено питание и напитки.

С 18:00 часов был организован трансфер пассажиров из гостиницы в аэропорт. После посадки пассажиров на борт воздушного судна и в ходе предполётной проверки была выявлена техническая проблема с запуском одного из двигателей.

По информации авиакомпании Air Arabia, часть пассажиров должны были перевезти в Шарджу рейсом авиакомпании Air Arabia из Алматы 8 января в 05:00 часов (доставка в Алматы осуществлялась на рейсах казахстанских авиакомпаний за счет Air Arabia) и остальные пассажиры рейсом авиакомпании Air Arabia на другом воздушном судне 8 января в 04:55 часов (из Астаны).

Фото: inform.kz