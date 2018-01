В Лос-Анджелесе началась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус"

Ежегодная церемония вручения кинотелевизионной премии "Золотой глобус" началась в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Она проводится в 75-й раз. Трансляцию из зала гостиницы Beverly Hilton ведет телекомпания NBC, передает ТАСС.

Право вести церемонию впервые доверено 44-летнему Сету Майерсу, снискавшему широкую популярность в США по сатирической передаче "Поздней ночью с Сетом Майерсом" (Late Night with Seth Meyers, с 2014). В новом амплуа он принял эстафету у своего коллеги с NBC Джимми Фэллона, который вел вручение "Золотого глобуса" в прошлом году, а также у таких предшественников, как американская актриса Тина Фей и британский комик Рики Джервэйс.

Майерс обещал вопреки обыкновению свести к минимуму шутки в адрес президента США Дональда Трампа и уделять внимание более актуальной для Голливуда теме - скандалу вокруг продюсера Харви Вайнштейна. С начала октября 2017 года его обвинили в домогательствах уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Как сообщила NBC, номинанты на "Золотой глобус" договорились одеться в черное на нынешнюю церемонию, чтобы выразить солидарность с участниками движения против сексуального насилия, объединившихся под хэштегом #MeToo. Участие в акции на красной ковровой дорожке перед "Беверли Хилтон" подтвердили Эшли Джадд, Риз Уизерспун, Эшли Джадд, Рашида Джонс, Керри Вашингтон и другие.

В группу лидеров по числу номинаций в этом году входят фильмы "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканца Гильермо дель Торо, "Секретное досье" (The Post) американца Стивена Спилберга и "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) британца Мартина Макдоны. Первая картина претендует на премию в семи категориях, остальные две - в шести каждая.

Фото: © Photo by Jordan Strauss/Invision/AP