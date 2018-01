Николь Кидман и Сэм Рокуэлл получили первые награды премии "Золотой глобус"

Сэм Рокуэлл завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за картину "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Об этом объявлено на церемонии вручения этой престижной кинопремии, проходящей в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сообщает ТАСС.

Трансляцию ведет телекомпания NBC.

В число номинантов входили также Уиллем Дефо ("Проект "Флорида", The Florida Project), Арми Хаммер ("Зови меня своим именем", Call Me by Your Name), Ричард Дженкинс ("Форма воды", The Shape of Water), Кристофер Пламмер ("Все деньги мира", All the Money in the World).

Режиссер этой картины Мартин Макдона завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий художественного фильма". Награду в этой номинации также оспаривали Элизабет Ханна и Джош Сингер ("Секретное досье", The Post), Аарон Соркин ("Большая игра", Molly's Game), Гильермо дель Торо и Ванесса Тейлор ("Форма воды", The Shape of Water), Грета Гервиг ("Леди Бёрд", Lady Bird).

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" повествует о непорядочности и халатности тех, кто в силу своей профессии должен защищать и помогать обычным гражданам, о произволе и нежелании что-либо предпринимать. Лента уже завоевала награду 74-го Венецианского кинофестиваля (за сценарий).

Макдона - обладатель "Оскара" за короткометражный игровой фильм "Шестизарядный" (Six Shooter, 2004), он также номинировался на эту премию за сценарий к черной комедии "Залечь на дно в Брюгге" (In Bruges, 2007).

49-летний Сэм Рокуэлл - обладатель "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в картине "Признания опасного человека" (Confessions of a Dangerous Mind, 2002).

Свои первые награды получили и представительницы прекрасного пола. Так, Николь Кидман завоевала награду за лучшую женскую роль в минисериале "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies). Рэйчел Броснахэн удостоена премии за роль первого плана в сериале "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel). Элизабет Мосс получила "Золотой глобус" за роль в драматическом сериале "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale).

Джеймс Франко, снявшийся в фильме "Горе-творец" (The Disaster Artist), завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в комедии или мюзикле".

В основу этого комедийного биографического фильма легла реальная история создания кинокартины "Комната", которую некоторые критики называют худшим фильмом в истории. В главных ролях снялись сам режиссер и его родной брат Дэйв Франко.

Награду в этой номинации также оспаривали Стив Карелл ("Битва полов", Battle of the Sexes), Хью Джекман ("Величайший шоумен", The Greatest Showman), Дэниэл Калуя ("Прочь", Get Out) и Энсел Элгорт ("Малыш на драйве", Baby Driver).

Эллисон Дженни завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" в картине "Тоня против всех" ( I, Tonya). В число номинантов входили также Мэри Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд", Mudbound), Хонг Чау ("Короче", Downsizing), Лори Меткаф ("Леди Бёрд", Lady Bird) и Октавия Спенсер ("Форма воды", The Shape of Water).

Черная комедия "Тоня против всех" режиссера Крэйга Гиллеспи - это история о самой скандальной американской фигуристке Тоне Хардинг. Главную роль исполнила Марго Робби.

Сирша Ронан завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за роль в картине "Леди Бёрд" (Lady Bird). На награду также претендовали Марго Робби ("Тоня против всех", I, Tonya), Джуди Денч ("Виктория и Абдул", Victoria & Abdul), Эмма Стоун ("Битва полов", Battle of the Sexes) и Хелен Миррен ("В поисках праздника", The Leisure Seeker).

Гари Олдман завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер драматического фильма" за роль в картине "Темные времена" (Darkest Hour).

В число номинантов также входили Том Хэнкс ("Секретное досье", The Post), Дэниэл Дэй-Льюис ("Призрачная нить", Phantom Thread), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем", Call Me by Your Name) и Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.", Roman J. Israel, Esq.).

Фильм Джо Райта "Темные времена" с Гари Олдманом в главной роли повествует о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером.

Мировая премьера фильма "Темные времена" состоялась на кинофестивале в Теллуриде 1 сентября 2017 года. Фил.

Фрэнсис Макдорманд завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса драматического фильма" за роль в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

В этой категории борьбу также вели актрисы Джессика Честейн ("Большая игра", Molly's Game), Салли Хокинс ("Форма воды", The Shape of Water), Мэрил Стрип ("Секретное досье", The Post) и Мишель Уильямс ("Все деньги мира", All the Money in the World).

Фото: КиноПоиск