Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Porsche обновил рекорд американских продаж

8 января 2018, 11:03

Премиальная немецкая марка Porsche установила рекорд продаж в США в 2017 году. Согласно официальному отчёту производителя, в минувшем году официальные дилеры бренда передали клиентам 55 420 новых автомобилей, что на 2,1% больше, чем в предыдущем году.

Как рассказали в пресс-центре Porsche Cars North America, в 2017 году в США самой популярной моделью бренда стал компактный внедорожник Porsche Macan, который разошёлся тиражом с 21 429 единиц. В 2016 году компания продала в США всего 19 322 таких автомобиля.

Вторую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей марки в США по итогам 2017 года удерживает флагманский внедорожник Porsche Cayenne (13 203 проданных экземпляра). На третьем месте располагается культовая спортивная модель Porsche 911 (6 731).

В свою очередь, объём рынка моделей Porsche Panamera и Boxster/Cayman в 2017 году на территории США составил 6 731 и 5 087 единиц соответственно. Официальные представители немецкого премиального бренда отмечают, что объёмы продаж автомобилей марки Porsche в Соединенных Штатах Америки показывают рост восьмой год подряд.

Мало того, представители немецкой компании и его североамериканского подразделения уверены, что в 2018 году производителю удастся обновить рекорд годовых продаж, поскольку на рынок выйдет флагманский внедорожник Porsche Cayenne нового поколения.

Via livecars


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...