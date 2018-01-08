Porsche обновил рекорд американских продаж

Премиальная немецкая марка Porsche установила рекорд продаж в США в 2017 году. Согласно официальному отчёту производителя, в минувшем году официальные дилеры бренда передали клиентам 55 420 новых автомобилей, что на 2,1% больше, чем в предыдущем году.

Как рассказали в пресс-центре Porsche Cars North America, в 2017 году в США самой популярной моделью бренда стал компактный внедорожник Porsche Macan, который разошёлся тиражом с 21 429 единиц. В 2016 году компания продала в США всего 19 322 таких автомобиля.

Вторую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей марки в США по итогам 2017 года удерживает флагманский внедорожник Porsche Cayenne (13 203 проданных экземпляра). На третьем месте располагается культовая спортивная модель Porsche 911 (6 731).

В свою очередь, объём рынка моделей Porsche Panamera и Boxster/Cayman в 2017 году на территории США составил 6 731 и 5 087 единиц соответственно. Официальные представители немецкого премиального бренда отмечают, что объёмы продаж автомобилей марки Porsche в Соединенных Штатах Америки показывают рост восьмой год подряд.

Мало того, представители немецкой компании и его североамериканского подразделения уверены, что в 2018 году производителю удастся обновить рекорд годовых продаж, поскольку на рынок выйдет флагманский внедорожник Porsche Cayenne нового поколения.

Via livecars