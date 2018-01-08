В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» утверждены Правила определения уровня квалификации авиационного персонала.

В частности, уровень квалификации авиационного персонала определяется путем проведения квалификационного экзамена, которая включает в себя:

1) тестирование;

2) проверка практических навыков.

Обязательным условием проведения квалификационного экзамена является полное завершение кандидатом всех предшествующих процедур, предусмотренных квалификационными требованиями для получения, продления соответствующей квалификационной отметки свидетельств (обучение, стажировка, тренажерная подготовка, летная подготовка).

Авиационный персонал должен продемонстрировать уровень теоретических знаний и практических навыков, а также знание языков на уровне, соответствующем выполняемым функциям, в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с помощью тестирования или периодических проверок, проводимых назначенными физическими лицами, имеющими право определять уровень квалификации авиационного персонала.

Тестирование теоретических знаний и оценка практических навыков кандидатов проверяется на соответсвие:

1) Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»;

2) требования стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Уровень квалификации авиационного персонала определяется экзаменатором (оценщиком), назначаемым уполномоченным органом в соответствии главой 3 Правил.

Уровень квалификации авиационного персонала легкой и сверхлегкой авиации, не участвующего в коммерческих воздушных перевозках, проводится постоянно действующими квалификационными комиссиями некоммерческих организаций, объединяющих эксплуатантов воздушных судов. Квалификационные комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с Руководством по деятельности аттестационной комиссии, приведенном в приложении 1 Правил.

Положительный результат тестирования теоретических знаний и оценки практических навыков является основанием для выдачи или продления срока действия свидетельства, продления срока действия квалификационных и/или специальных отметок и присвоения квалификаций для специалистов в области гражданской авиации.

По результатам окончании теста/проверки, экзаменатор (оценщик) заполняет заключение о соответствии/несоответствии кандидата:

для диспетчеров ОВД - протокол проведения квалификационного экзамена по форме, согласно приложению 2 к Правилам;

для членов летного экипажа - ATPL/MPL/TYPERATING/TRAINING/SKILL TEST AND PROFICIENCY CHECK ON MULTIPILOT AEROPLANES по форме, согласно приложению 3 к Правилам;

для специалистов по ТО ВС - Оценочный лист / Assessment Form по форме, согласно приложению 4 к Правилам.

Экзаменатор (оценщик) осуществляет свою деятельность в соответствии Руководством по деятельности экзаменатора (оценщика) (Examiner’s handbook), согласно приложению 5 и Правилам.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.