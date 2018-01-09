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Опра Уинфри не планирует баллотироваться в президенты США, сообщили СМИ

9 января 2018, 08:53

Действующий президент США Дональд Трамп вновь будет баллотироваться в 2020 году.

Телеканал NBC со ссылкой на источник сообщает, что популярная американская телеведущая Опра Уинфри не планирует участвовать в президентских выборах США в 2020 году, пишет РИА Новости.

"Это не произойдет. У нее нет намерения баллотироваться", — приводит телеканал слова источника.

Телеведущая Опра Уинфри в воскресенье выступила в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". После ее выступления ряд американских СМИ написали, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году.

После этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что действующий президент США Дональд Трамп вновь будет баллотироваться в 2020 году.

Фото: © AP Photo / Jacquelyn Martin


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