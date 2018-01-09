Нефть Brent поднялась до отметки в $68,19 за баррель

На Лондонской бирже ICE Futures к 11:15 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до 68 долларов 19 центов за баррель (+0,6%), сообщает НТВ.ru.

По итогам предыдущей сессии контракты прибавили 0,16 доллара (+0,24%) и стоили 67 долларов 78 центов за баррель.

На электронных торгах в Нью-Йорке цена фьючерса на нефть WTI на февраль сегодня выросла до 62 долларов 20 центов за баррель (+0,76%). В понедельник контракты подорожали до 61 доллара 73 центов за баррель (+0,47%).

По итогам прошлой недели нефть Brent поднялась в цене на 1,1%, WTI — на 1,7%. Обнародованные в минувшую пятницу данные говорят о неожиданном сокращении числа действующих нефтедобывающих установок в США, а это означает потенциальное снижение добычи.

Фото: Газета.ру