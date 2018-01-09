В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Приложения 1, 2, 3, 4 и 5 изложены в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему приказу.

В Правилах составления и представления финансовой отчетности, утвержденных указанным приказом:

В пункте 40:

Часть первая изложена в следующей редакции:

«40. Строка 100 «Доходы, всего» показывает сумму строк 010, 021, 030, 040.»;

Часть седьмая изложена в следующей редакции:

«По строке 015 «Трансферты органам местного самоуправления» (субсчет 6034) показывается сумма бюджетного финансирования по трансфертам для реализации функций местного самоуправления в соответствии с законодательством Республики Казахстан о местном государственном управлении и самоуправлении.»;

Часть двадцать вторую пункта 41 изложена в следующей редакции:

«По строке 136 «Трансферты органам местного самоуправления» (счет 7250) показывается сумма расходов местного уполномоченного органа по исполнению бюджета по трансфертам, переданным органам местного самоуправления в соответствии с законодательством Республики Казахстан о местном государственном управлении и самоуправлении.»;

Часть четырнадцатая пункта 46 изложена в следующей редакции:

«По строке 060 «Прочие поступления» показываются прочие поступления денежных средств на счета государственного учреждения.»;

Пункты 77, 78 изложены в следующей редакции:

«77. По строке 120 «Сальдо на конец прошлого периода» показывается сумма остатка чистых активов/капитала (строка 090+/-строка 100+/-строка 112).

78. Пояснительная записка к финансовой отчетности» (форма ФО-5) отражает сравнительный анализ статей бухгалтерского баланса, отчетов о результатах финансовой деятельности, о движении денежных средств и об изменении чистых активов/капитала и состоит из общих сведений и раскрытий к финансовой отчетности.

В общих сведениях указывается название отчитывающегося государственного учреждения и любые изменения в данной информации в сравнении с прошлым периодом; информация о месте нахождения; информация о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) государственного учреждения за отчетный период; наименование нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность государственного учреждения; наименование администратора бюджетных программ; сведения об основных направлениях деятельности и иная информация о деятельности государственного учреждения.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2018 года.