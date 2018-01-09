О чем будет говорить президент, рассказали в Акорде
Трансляция начнется сегодня, 9 января, в 19:00 на Первом канале "Евразия".
С обращением по ежегодному посланию народу Казахстана выступит глава государства Нурсултан Назарбаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Трансляция начнется сегодня, 9 января, в 19:00 на Первом канале "Евразия".
Напомним, ранее стало известно, что президент обратится с важным заявлением.
Фото: пресс-служба Акорды.
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