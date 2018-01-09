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О чем будет говорить президент, рассказали в Акорде

9 января 2018, 14:18

Трансляция начнется сегодня, 9 января, в 19:00 на Первом канале "Евразия".

С обращением по ежегодному посланию народу Казахстана выступит глава государства Нурсултан Назарбаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Трансляция начнется сегодня, 9 января, в 19:00 на Первом канале "Евразия".

Напомним, ранее стало известно, что президент обратится с важным заявлением.

Фото: пресс-служба Акорды.


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