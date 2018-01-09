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СМИ: В Израиле племянник премьера Франции получил ножевое ранение 

9 января 2018, 15:26

Полиция все еще ищет нападавших.

Племянник премьер-министра Франции Эдуара Филиппа получил на прошлой неделе ножевое ранение в курортном городе Эйлате на юге Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой наинтернет-издание "Уай-нет".

Представитель местной полиции Мики Розенфельд отказался раскрывать сведения о родственных связях раненого, но сказал, что инцидент, о котором идет речь, произошел 4 января и в нем пострадали трое французских туристов.

"Двадцатипятилетний племянник французского премьера Эдуара Филиппа подвергся нападению в прошлую среду, когда гулял с друзьями по южному израильскому городу Эйлату", — пишет "Уай-нет".

По словам Розенфельда, с ранениями от легких до средней тяжести французы поступили в городскую больницу "Йосефталь" и вскоре были оттуда выписаны. Полиция все еще ищет нападавших.

"Они скрылись с места происшествия. Мы сейчас проверяем записи с камер наблюдения, установленных в этом районе", — сообщил он.

Фото: MIGnews


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