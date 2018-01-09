Серийный кроссовер Volkswagen I.D. Cross: первые изображения

В ближайшие несколько лет немецкая компания Volkswagen запустит линейку новых электрокаров I.D., в которой, помимо всего прочего, будет присутствовать компактный кроссовер, выполненный по мотивам концепта VW I.D. Crozz Concept.

Виртуальный проект серийного электрического кросса Volkswagen I.D. Cross разработал известный бразильский дизайнер Клебер Сильва (Kleber Silva). По мнению свободного художника, новинка будет выглядеть именно так.

Электрический купеобразный кроссовер VW I.D. Cross, по предварительной информации, получит два электромотора, суммарная отдача которых превысит 300 лошадиных сил. Также в оснащение автомобиля войдёт ёмкая аккумуляторная батарея, позволяющая проезжать на одной «заправке» порядка 500 километров.

Помимо всего прочего, серийный электрокар повышенной проходимости Volkswagen I.D. Cross может получить инновационные системы автономного управления. Остаётся лишь набраться терпения и дождаться, когда немецкий автогигант представит такую модель.

Via livecars