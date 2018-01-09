Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Серийный кроссовер Volkswagen I.D. Cross: первые изображения

9 января 2018, 15:32

В ближайшие несколько лет немецкая компания Volkswagen запустит линейку новых электрокаров I.D., в которой, помимо всего прочего, будет присутствовать компактный кроссовер, выполненный по мотивам концепта VW I.D. Crozz Concept.

Виртуальный проект серийного электрического кросса Volkswagen I.D. Cross разработал известный бразильский дизайнер Клебер Сильва (Kleber Silva). По мнению свободного художника, новинка будет выглядеть именно так.

Электрический купеобразный кроссовер VW I.D. Cross, по предварительной информации, получит два электромотора, суммарная отдача которых превысит 300 лошадиных сил. Также в оснащение автомобиля войдёт ёмкая аккумуляторная батарея, позволяющая проезжать на одной «заправке» порядка 500 километров.

Помимо всего прочего, серийный электрокар повышенной проходимости Volkswagen I.D. Cross может получить инновационные системы автономного управления. Остаётся лишь набраться терпения и дождаться, когда немецкий автогигант представит такую модель.

Via livecars


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...